Lyn May se vuelve viral en Estados Unidos por su apariencia: mexicanos salen a defenderla

Lyn May se volvió tendencia en redes sociales en Estados Unidos debido a un usuario de X que destacó su apariencia. Mexicanos no permitieron que en otros países se hable mal de la vedette, por lo que saltaron a defenderla e incluso a contar un poco de su historia.

La persona bajo el username @Raindropsmedia1 publicó en X un par de fotografías comparando el antes y después de Lyn May, además de un video en el que la vedette se expresa de María Felix. Dicho post lo acompañó con la descripción: “Mujer se vuelve viral después de ‘actualizar’ su rostro y hacerse un levantamiento de glúteos brasileño”.

Ante la situación, internautas mexicanos allanaron la publicación contando la historia de la actriz, y realizaron comentarios como: “No estoy soportando a los gringos burlándose de Lyn May, que alguien los elimine por favor”, “Lyn May mi patrona” y “Solo los mexicanos podemos burlarnos de Lyn May. ¡Con nuestra ‘cara de memela no’, gringos infelices!”

Mexicanos defendiendo a Lyn may

¿Qué le pasó a Lyn May en el rostro?

A pesar de ser una de las bailarinas más sobresalientes de la época de oro del cine mexicano, Lyn May es reconocida en gran parte por su apariencia física, pues su rostro se desfiguró después de una serie de inyecciones de aceite realizadas por un par de mujeres que la convencieron de aplicarse el tratamiento.

“Estaba yo en el Tropicana de la Zona Rosa cuando llegan dos mujeres, muy cariñosas. Tú sabes cuando quieren algo te bajan el cielo: ‘Tú estás jovencita, pero si te haces los pómulos un poquito más grandes te vas a ver mejor y te vamos a poner tantito en la barbita y vas a quedar como reina’, y ahí está la babosa dejándose inyectar aceite”, narró su historia en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

La vida de la vedette no volvió a ser igual e incluso reveló en la misma entrevista en ‘El Minuto que cambió mi Destino’ que pensó en quitarse la vida tras el suceso: “Llegó el momento en el que me quise morir. No me quería ver en el espejo. Muchas veces cuando me veía en el espejo decía: ‘¿por qué? ¿por qué?’ y lloraba, ya no quería vivir”.