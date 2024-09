Paty Navidad se le lanza a Sabine Moussier y amenaza con demandarla: “No me conoce”

Paty Navidad respondió a las declaraciones hechas por Sabine Moussier dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, en las que dio a entender que la actriz se ‘prostituía’ con ejecutivos de Televisa para obtener papeles importantes, por lo que incluso amenazó con demandarla.

Los micrófonos de ‘Qué buen chisme’ interceptaron a Paty Navidad mientras salía de las instalaciones de Televisa y le preguntaron su opinión sobre lo dicho por Sabine Moussier cuando aún era una habitante de LCDLFM, a lo que respondió que le hubiera gustado encontrársela de frente en los pasillos de la televisora y señaló: “En la vida no se puede ir hablando nada más porque se tiene boca”.

De esta manera, abordó lo dicho por la reconocida villana de telenovelas y sentenció que podría proceder de manera legal: “Si ella dice que vio que yo me prostituía, porque es lo que dio a entender, con los ejecutivos de Televisa, pues que me diga con cuántos, con quiénes, para proceder legalmente”.

Aseguró que sus logros son propios de las habilidades que ha mostrado a lo largo de su trayectoria: “Todo lo que he obtenido lo he obtenido a base de mucho trabajo, de mucha disciplina, de mucho profesionalismo y toda la gente que me conoce lo sabe. (...) Yo sé que ella no me conoce, porque si me conociera no se atrevería a tanto”.

Paty Navidad reitera que Sabine Moussier fue la tercera en discordia en su relación

Además, Paty Navidad dio detalles de su enfrentamiento con Sabine Moussier por meterse en su relación: “Viene de ella, de mucho coraje, porque empezó a vender una historia de ella, tiene todo el derecho a hablar de su vida, de su historia, lo que sea; a mí me engañaron y me pusieron los cuernos en una relación que yo tuve de 6 años, con alguien que sí conozco, que sí sé quien es”.

“Trató de vender una historia como de que a las dos lo mismo, en vez de decir que ella se metió en la relación”, continuó. “Ella y yo hablamos por teléfono, me habló por teléfono y fue cuando me dijo que sus hijos le decían papá, y fue cuando yo le pregunté que por qué permitía que sus hijos le dijeran papá a alguien que no conocían, además sus hijos tenían un papá. Ella se enojó mucho por eso, me dijo: ‘¿Qué hago? ¿No me meto?’, le dije: ‘no te metas, yo sabré si lo perdono o no porque es mi relación’”.

Para concluir con el tema, sentenció que Sabine se hizo pasar por la víctima del caso: “Se victimizó, trató de dejarlo como lo peor, una porquería de hombre, un acosador, que la hacía sufrir”.