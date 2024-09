Sofía Niño de Rivera se mostró vulnerable frente a sus seguidores de redes sociales, ya que reveló que fue víctima de un fraude que le hizo perder todos sus ahorros.

Fue a través de un video que la comediante mexicana habló abiertamente del tema, señalando que es una situación en la que todos pueden involucrarse por el modus operandi de los estafadores.

“El trabajo que me cuesta contar esta historia, o sea me duele, me duele, ¿saben cuál es el p*do de los fraudes? Cuando le pasa a alguien más, cuando alguien más te lo cuenta dices: Qué pe***** ¿Es que cómo caen? Yo no entiendo cómo caen esas personas. Pero cuando te pasa a ti, dices: Cualquiera puede caer, cualquiera”, dijo.

¿Qué es vishing, fraude del que fue víctima Sofía Niño de Rivera?

En medio de las reacciones que generó el testimonio de Sofía Niño de Rivera, algunos de sus seguidores comenzaron a cuestionar más detalles sobre el fraude conocido como vishing, el cual se caracteriza porque los delincuentes actúan vía telefónica.

De acuerdo con fuentes especializadas, es a través de una llamada telefónica que los estafadores suplantan la identidad de una persona o en su defecto de una organización, con el objetivo de obtener información confidencial, ya sea datos bancarios, contraseñas o credenciales para iniciar sesión.

En el caso de Sofía Niño de Rivera, los sujetos que la contactaron le hicieron creer que eran trabajadores de un banco, por lo cual se ganaron su confianza y lograron robar su fondo de inversión.

“Lo que estaban haciendo estos weyes, que yo no sabía que después nos enteramos en la investigación es que ellos pasaban desde la aplicación del banco, puedes meterte a tu fondo de inversión y estar moviendo de tu fondo de inversión a tu cuenta normal. Lo que ellos estaban haciendo era agarrar el fondo de inversión y pasarlo a mi cuenta y así, pasaban el dinero y después de ahí, ellos se los transferían a otras cuentas. Se lo transfirieron a 11 cuentas de otro banco y así fueron vaciando mi fondo de inversión”, comentó.