Fofo Márquez habla sobre la relación que tuvo con Gala Montes

La Casa de los Famosos México 2 se convirtió en uno de los programas televisivos más vistos en todo el país. Si bien la primera edición tuvo un gran recibimiento por parte de muchos jóvenes y adultos, la segunda parte llegó con nuevos integrantes que dieron mucho de qué hablar.

Algunos creadores de contenido, e incluso medios de comunicación, dieron un puntual seguimiento a qué es lo que ocurría al interior de la casa más famosa de Latinoamérica. Tras la salida de Adrián Marcelo, algunos espectadores creyeron que las polémicas llegarían a su fin y que todo se llevaría con más armonía, sin embargo ahora Gala Montes volvió a ser tendencia por una presunta relación con Fofo Márquez. Sí, la actriz fue relacionada con el influencer que fue detenido por golpear a una mujer.

En las últimas horas algunos usuarios comenzaron a difundir fotos en las que se ven a los dos involucrados: “Cómo olvidar cuando Gala Montes era íntima amiga de Fofo Márquez, el junior que hoy está preso por golpear a una mujer en la vía pública”, se puede leer en la publicación que ya suma más de 900 mil visualizaciones.

Además de lo antes dicho, la misma cuenta subió un clip en el que se ve cómo Fofo habló con Gala Montes para pedir consejos y volverse famoso: “Llegó Gala, que viene desde cero, y me dijo ‘Tú la tienes bien fácil, puedes empezar mostrar tus lujos, mostrar tu vida’”.

“Ambos encerrados por pegarle a una señora. Tristísimo”, “ella jamás ha negado haber sido amiga de este tipo y nunca lo defiende”, “Culpan a Gala porque este tipo es famoso, cálmense. la gente ( unos cuantos descerebrados) lo hicieron famoso no ella. Ojo no estoy defendiendo. Ser amigo no te hace ser como esa persona” o “¿Ella lo educó o qué pedo? Ya supéralo. Ya hasta caes mal”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación que le está dando la vuelta al mundo entero.