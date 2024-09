Roro Bueno se convierte en tendencia tras el divorcio de Ari Gameplays y Juan Guarnizo, aquí la razón

Recientemente, la influencer española Roro Bueno captó la atención de las redes sociales tras un intenso debate que sobre su estilo de vida y su contenido, y ahora con la reciente confirmación del divorcio de los streamers Ari Gameplays y Juan Guarnizo, internautas han contrastado su comportamiento “tradicional” con el escándalo de infidelidad que rodea a la streamer mexicana.

Con más de tres millones de seguidores en TikTok, Roro comparte aspectos de su vida diaria, centrados principalmente en la cocina y el cuidado del hogar. Sus tutoriales, presentados con una voz dulce y amena, incluyen recetas que ella prepara para su pareja, Pablo. Este enfoque ha llevado a algunos a clasificarla como una “tradwife”, un término que se refiere a la mujer que adopta y defiende los roles de género y matrimonios tradicionales.

Tras darse a conocer que Ari Gameplays y Juan Guarnizo se van a divorciar, usuarios de redes sociales comenzaron una dinámica en X, donde preguntan:

“Si fueras muy afortunado y tuvieras la oportunidad de elegir a una mujer, ¿A quién elegirías? ¿A Roro, una mujer hogareña y fiel, o a Ari Gameplays, una pecora corneadora?”.

Este cuestionamiento generó una serie de reacciones, pues desde hace tiempo Ari Gameplays ha sido objeto de rumores de infidelidad con el también streamer español The Gref.

Y es ahí donde la comparación ha tomado fuerza, pues desde la polémica que la tachaba de “mujer sumisa”, Roro ha defendido su contenido y su estilo de vida, tanto que en una entrevista, comentó que en la calle le han gritado “sumisa” y “esclava” por no ajustarse a lo que dicta una sector del feminismo.

“Yo apoyo a la libertad de las mujeres para hacer lo que ellas quieran, pero ellas no me están respetando a mí por cocinar, que es mi pasión. O sea, yo no estoy cocinando por mi novio porque viva por y para él, sino porque a mí me gusta cocinar”, aseguró en aquel entonces la tiktoker.

Esta postura contrasta con la acusación que de alguna manera enfrenta la streamer mexicana al grado de llamarla “pecora y corneadora”, razón por la que el divorcio de Ari Gameplays y Juan Guarnizo seguirá llamando la atención de las audiencias.