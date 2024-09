Los detalles de la serie inspirada en los problemas legales de Shakira en España

Durante los últimos años, la vida de Shakira ha tenido puntos álgidos, dignos de una producción audiovisual basada en ella: una dolorosa separación sentimental, problemas de salud de su padre, problemas legales, boom mediático, todo ocurriendo al mismo tiempo. La cantante ha ocupado los principales titulares del mundo del espectáculo, que ahora parecen inspirar la serie ‘Celeste’, próxima a estrenarse.

‘Celeste’ cuenta la historia de una famosa cantante mexicana de música pop que se fue a vivir a España, donde enfrenta un juicio contra Hacienda por fraude fiscal.

Según RCN, el guionista Diego San José acotó que Shakira no ha sido la única inspiración, ya que hay varios famosos, que han enfrentado circunstancias similares. “ Ese caso no ha sido el foco, lo que me interesaba era inventarme la vida de alguien de la que jamás un periodista me va a hablar ”, expuso.

En la serie, Celeste, interpretada por la actriz Andrea Bayardo, debe 20 millones de euros a Hacienda. La artista no solo se dedica a la música, sino que es dueña de varios productos y marcas.

La protagonista es Sara Santano, con la actuación de la actriz Carmen Machi, una inspectora que está a punto de jubilarse, y que se empeña en cerrar su carrera de oro, demostrando que Celeste es culpable.

“Son dos maneras de entender la vida, la que recibe un éxito luminoso, lleno de adrenalina, excitación y atracción por los hombres, y otro tipo de mujer más mayor, que ha sido formada en el esfuerzo, los estudios, la excelencia académica y que ha tenido una vida totalmente diferente”, explicó San José a EFE.

¿Cuándo estrenarán la serie basada en Shakira?

El primer capítulo de ‘Celeste’ lo estrenarán este domingo 29 de septiembre en el Velódromo donostiarra como parte del Festival de San Sebastián. Sin embargo, su lanzamiento con todos los capítulos será por la plataforma streaming Movistar+ será en noviembre.

Otros actores que estarán en la serie son Manolo Solo, Jesús Noguero, Antonio Durán Morris, Clara Sans, Aixa Villagrán y Marc Soler.