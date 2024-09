Mayela Laguna reaparece tras confirmarse que su hijo no es de Luis Enrique Guzmán

Mayela Laguna estuvo varios días manteniendo un bajo perfil después de que se dieran a conocer los resultados de la prueba de ADN que confirmó que su hijo no era de Luis Enrique Guzmán.

En los últimos meses, la madre de Apolo aseguró una y mil veces que su hijo sí era de su expareja, y que la prueba de ADN que le realizó en Canadá era falsa, ahora se siente triste por la ola de comentarios negativos que le ha llegado.

Así lo comentó Mayela Laguna en el programa de YouTube del periodista Ernesto Buitrón: “Me siento muy triste, ha sido muy difícil, no por el resultado ni nada sino por el que la gente hace leña del árbol caído y eso es muy horrible, pero estoy bien, estoy con mi hijo”.

Mayela Laguna se irá de la Ciudad de México para tener una vida “común y corriente”

Mayela Laguna le compartió al periodista Ernesto Buitrón, los planes que tiene a futuro, tras darse a conocer que su hijo no es biológicamente de Luis Enrique Guzmán.

“Para mí sigue lo mismo que tenía planeado, me estoy cambiando de ciudad y estoy muy feliz con eso y mi hijo igual. Mi prioridad es mi hijo y es lo único que espero, tranquilidad. Quiero una vida común y corriente, eso es lo que estoy esperando al cambiar de ciudad. Yo nada más quería limpiar mi nombre y al contrario, es lo único”, afirmó Mayela Laguna.

Sin embargo, Luis Enrique Guzmán detalló que el proceso legal todavía no había terminado y que probablemente el juez ordene que le quiten su apellido a Apolo, además de que reiteró que le gustaría estar presente en la vida del niño, aunque no sea su hijo, porque le agarró mucho cariño, al igual que su familia, y él no tiene la culpa de lo que hizo su mamá.