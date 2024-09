Metallica cambió el juego: todo lo que detonaron este fin de semana en México

Metallica ofreció los primeros dos conciertos este fin de semana (viernes y domingo) el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. A la banda le quedan dos shows más para el cierre de M72 World Tour por el país este 27 y 29 de septiembre.

Con un aforo de 65 mil asistentes transcurrió el segundo concierto de Metallica, con algunas diferencias en el setlist, como fue la no inclusión de Nothing else matters o Master of puppets, algo que generó tristeza entre algunos de sus fans.

Metallica: dos conciertos parecidos, pero diferentes. (LILIANA ESTRADA)

Metallica: dos conciertos parecidos, pero diferentes. (Foto: Gabriela Acosta)

Durante dos horas, James Hetfield, Kirk Hammett, Robert Trujillo y Lars Ulrih se colocaron en el escenario 360º para interpretar parte de su repertorio musical, y dar una muestra que se siguen divirtiendo en los conciertos.

Metallica siempre busca la perfección, pero tuvieron una pequeña falla técnica en una de sus pantallas cilíndricas este domingo, al quedarse congelada por unos minutos con la imagen del baterista.

La agrupación detonó su potencia entre los asistentes, y dio una cátedra de porqué está considerada como una de las mejores en su género.

Metallica: dos conciertos parecidos, pero diferentes. (Foto: Gabriela Acosta)

Metallica: dos conciertos parecidos, pero diferentes. (Foto: Gabriela Acosta)

Metallica: dos conciertos parecidos, pero diferentes. (Foto: Gabriela Acosta)

De La Chona a La Negra Tomasa

En la primera fecha la agrupación sorprendió al tocar La Chona, y para el segundo seleccionaron La Negra Tomasa, tema que hizo popular Caifanes.

Robert Tujillo en el bajo y voz, acompañado de Kirk Hammett, volvieron a sorprende a los asistentes, al seleccionar un tema en español parte del cancionero musical de los mexicanos. Ahora, ya hay expectativas sobre los dos temas que tocarán en sus últimos shows.

Setlist 22 de septiembre

Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Until It Sleeps

Lux Æterna

Screaming Suicide

Kirk and Rob Doodle (Caifanes’ “La Negra Tomasa”)

Welcome Home (Sanitarium)

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu

The Unforgiven

Inamorata

Hardwired

Moth Into Flame

One

Enter Sandman

Setlist 20 de septiembre