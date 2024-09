Potro Caballero asegura que la producción de LCDLFM le pasaba información a Arath de la Torre

En días recientes, Luis Potro Caballero acusó a la producción de “La Casa de los Famosos México 2″ de pasarle información a Arath de la Torre para ayudarlo con su juego.

Así lo comentó en el podcast del Burro Van Rankin, “N Estado Burresco”, pues considera que el conductor no puede ser tan inteligente, como para saber con certeza la reacción del público.

“Se me hace muy extraño esta información, que Arath sepa jugar tan bien, que esté leyendo todo perfecto. Que le haya dicho a Ricardo Peralta ‘defraudaste a México, tu comunidad promueve el amor y no el odio’”, expresó Potro Caballero.

El Burro Van Rankin le dijo a Potro Caballero que Arath de la Torre solo captó muy bien los mensajes

El Burro Van Rankin interrumpió a Potro Caballero para decirle que esas eran cosas que se podían leer si captabas todo el contexto de la situación, a lo que el exAcaShore le preguntó: “Pero ¿cómo lo supo?”

El comediante primero le dijo que Arath de la Torre supo darle la vuelta a Ricardo Peralta, pues quiso hacerlo quedar como homofóbico: “Le dijo: ‘no, no, no. No me la voltees cabrón, a mí no me eches encima a la comunidad, porque tengo un hermano homosexual’”.

Luis Potro Caballero aceptó que esa fue una muy buena jugada, no obstante, cree que alguien de producción le tuvo que decir lo que el novio de Pepe le dijo en el “freeze”, olvidando que el actor estaba cerca del influencer y escuchó todo.

Para el Burro Van Rankin, el hecho de que la pareja de Ricardo Peralta le dijera que le hiciera caso a Arath de la Torre, dándole la razón en el conflicto que tenían ellos dos, le dejó muy en claro lo que estaba pasando afuera de “La Casa de los Famosos México 2″, ya que, de no ser así, le habría dicho otra cosa.