“¡Qué gran honor!”: Tucanes de Tijuana se desviven en elogios a Metallica por cover de ‘La Chona’

Los Tucanes de Tijuana se convirtieron en tendencia el fin de semana pasado. La agrupación liderada por Mario Quintero fue tema de conversación en las redes sociales luego de que Metallica hiciera un cóver de La Chona.

El famoso tema grabado por el grupo en 1995 se ha convertido en una pieza que no puede faltar en conciertos de artistas internacionales quienes recurren a canciones populares mexicanas para ganarse aún más al público.

Tal es el caso la banda estadounidense conformada por James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo y Kirk Hammett quienes sorprendieron el fin de semana pasado al incluir la famosa canción en su repertorio logrando euforia entre el público asistente y las redes sociales.

“Qué gran honor”

Diversos videos que capturaron el icónico momento comenzaron a circular en las redes sociales y los integrantes de Los Tucanes de Tijuana se pronunciaron ante la increíble noticia.

Fue en su pagina de Facebook donde compartieron su emoción y agradecimiento al grupo por haber tocado su canción: “¡Wow! Qué honor, qué gran orgullo y qué gran detalle del grupazo @metallica por haber tocado en vivo #LaChona” escribieron en la red social.

Además enviaron saludos virtuales a los y aseguraron que tras la hazaña se sienten mas orgullosos de su exitosa canción, además dijeron que estarían encantados de conocerlos en persona.

Seguidores de Los Tucanes piden homenaje a Metallica

Los seguidores del grupo los felicitaron por el logro y comenzaron a opinar que en su próxima presentación Los Tucanes deberían agradecer la referencia tocando una canción de Metallica.

“Ahora les toca a ustedes hacer lo propio y rífense con NOTHING ELSE MATTERS”, “Ahora ustedes aviéntense Enter the sandman” y “Arriba Metallica mi apa y la Chona q es metalera también” fueron algunos mensajes que los usuarios postearon en internet.

Las redes sociales de Los Tucanes siguen compartiendo videos y memes que hacen referencia al tema, en señal de que se encuentran emocionados con lo sucedido.