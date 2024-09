Wendy Guevara se burla de las fans de Agustín al descubrir que sí tenía ropa en LCDLFM2

Wendy Guevara se ha estado peleando con las fanáticas de Agustín Fernández en las últimas semanas porque le han reclamado que no lo haya apoyado durante su estancia en “La Casa de los Famosos México 2″.

La influencer explicó en varias ocasiones que no apoyaría actitudes o declaraciones con las que ella no estaba de acuerdo, así vinieran de un amigo, entonces, le reclamaron que no les enviaba ropa, aunque más que nada a Nicola Porcella.

A Wendy Guevara no le gustó que, por culpa de las fans de Agustín Fernández, una parte del público creyera que ella y Nicola habían sido los malos, cuando la realidad es que su amigo fue bien quisquilloso.

Wendy Guevara a las fans de Agustín Fernández: “Quedaron como payasas”

Durante una reciente transmisión en vivo, Wendy Guevara le contó a su amiga Evelyn Hernández que las fans de Agustín Fernández quedaron como unas payasas porque él mismo confesó en el 24/7 que tenía un montón de ropa, pero que no se la usó porque no le gustó.

“El Agustín andaba regalando la ropa ahorita y dijo: ‘ay, yo tengo mucha ropa que no me voy a poner nunca’. Ahí tiene ropa, ahí tiene un chingo de ropa y nomás porque no le gusta, no se la pone”, dijo en el live la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”.

Y más adelante agregó: “Me encantan los finales felices. Quedaron como payasitos, pues así es la vida. Todo sale a la luz. A Agus no le gustó la ropa, mucha la regresó, otra no la quiso y ahí tenía varias bolsas con ropa”.

Las fans de Agustín Fernández siguen sin darle la razón a Wendy Guevara, porque insisten que no se comportó como una buena amiga. Sin embargo, ahora la mayoría de los usuarios aceptaron que siempre dijo la verdad.