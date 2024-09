Familia de medianoche: La vida a bordo de una ambulancia

Mientras que la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México duermen, hay hombres y mujeres que permanecen despiertos para acudir a las emergencias médicas que se presentan en las calles de la capital del país, nos referimos a la gente que trabaja en las ambulancias, y son las historias de esas personas las que veremos reflejadas en la serie Familia de medianoche.

El elenco de esta trama está encabezado por uno de los actores mexicanos más queridos, Joaquín Cosío, quien según sus palabras nunca se había encontrado con un personaje como el de Ramón. “Es bastante singular y está un poco alejado de lo que yo pudiera haber hecho, es un personaje bastante común y corriente en el sentido de que te lo puedes encontrar en cualquier lugar, no tiene demasiadas cualidades que lo conviertan en héroe o en un supervillano. Es un hombre de su casa, que quiere a su familia y está preocupado por darles lo mejor y para ello tiene la ambulancia que es parte del patrimonio. Es una historia cuya complejidad, al menos en mi trabajo de acto,r es la construcción de un personaje totalmente ordinario, pero no peyorativamente, es un personaje de calle con una actividad tan anónima que es casi heroica”, detalló el actor.

Joaquín Cosío, además destacó que Familia de medianoche, “es una serie de acción, pero también de drama”. “Es una serie que tiene de todo, es una historia de amor fraternal, pero también de amor íntimo, el amor está presente en buena parte de la historia”.

En la serie se tocan dos hechos importantes que han ocurrido en la capital del país, el terremoto del 19 de septiembre de 2017 este terremoto y el accidente de la Línea 12 del Metro en 2021. “Las tuve que recrear en la ficción. Los cursos y talleres que tomamos funcionaron perfectamente, porque nos dieron la experiencia de vivir una circunstancia que difícilmente viviremos en la vida real.Estos accidentes que se vivieron de manera real, sensibilizan a la ciudad. Somos una ciudad lastimada por la naturaleza y por los errores humanos, la naturaleza ha sido violenta con nosotros, pero ante ella no hay nada que hacer, lo que sí es reprochable es el error humano, el error de la incompetencia. Creo que entre todo este universo de cosas, la salud finalmente también tiene que ver con la voluntad política, hay que exigir por nuestra seguridad. No hay ambulancias suficientes y tendría que haber más”, enfatizó Cosío.

Otro de los protagonistas de la serie es Diego Calva, quien regresa a México tras su participación en la cinta Babylon junto a Brad Pitt. En Familia de medianoche da vida a Marcus, el actor habló de cómo cambió su visión tras ser parte de esta historia, “creo que al día de hoy sigo con muchas dudas no sobre la legalidad o no legalidad de esta situación. Lo que me queda más que claro, es que hoy veo distinto a los trabajadores de la salud, a los rescatistas, a los voluntarios y también a la gente que cobra, entendí que no es que sean fríos, es que se necesita una distancia emocional muy cañona y al mismo tiempo un amor por la vida, una pasión y una vocación que no sé si yo podría tener”.

Por su parte, Renata Vaca, quien interpreta a Marygaby resaltó que este proyecto puede abrir la puerta para dar mayor visibilidad a los paramédicos que trabajan en las ambulancias. “Primero se hizo un documental y después esta serie, porque el tema ya se puso sobre la mesa, incluso siempre que platico con la gente, les hablo y les digo el dato duro de cuántas ambulancias, que son casi100 para todos los habitantes de la Ciudad de México, se sorprenden. Espero que sea una puerta para discutir el tema y para que en el mejor de los casos, las cosas mejoren”

¿Cuándo se estrena y qué veremos en Familia de medianoche?

Este 25 septiembre se estrena Familia de medianoche en Apple TV+; seguidos de un episodio cada miércoles hasta el 20 de noviembre.

Mientras que la trama está inspirada en el documental del mismo nombre, la serie sigue a Marigaby Tamayo, una talentosa estudiante de medicina, que pasa las noches salvando vidas en la Ciudad de México a bordo de la ambulancia privada de su familia. Junto con su padre Ramón y sus hermanos Marcus y Julito, Marigaby afronta emergencias médicas extremas para ganarse la vida