Majo Aguilar confiesa que las comparaciones con su prima Ángela Aguilar se salieron de control

María José Aguilar Carrillo, conocida artísticamente como Majo Aguilar, es una cantante y compositora mexicana nacida el 7 de junio de 1994. Proveniente de una familia con una rica herencia musical, es nieta de los legendarios artistas Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Recientemente en redes sociales ha expresado su cansancio frente a las constantes comparaciones con su prima, la también cantante Ángela Aguilar.

¡Paren ya!

En una reciente declaración, Majo ha pedido respeto hacia su carrera artística y ha enfatizado su deseo de ser valorada por su propio talento al igual que sus logros. La artista ha dejado claro que, aunque se siente orgullosa de su familia, las comparaciones constantes y los rumores han llegado a un punto en el que se han vuelto abrumadores y han creado una narrativa falsa sobre la relación entre ella y su prima.

“Ya no voy a hablar nada de mi familia. No voy a decir absolutamente nada porque es increíble cómo todo lo sacan de contexto… Esto se está saliendo de control o quizá se salió de control desde hace tiempo y yo no lo había visto, pero ya fue demasiado… Todo el tiempo me quieren estar contrapunteando con Ángela, con mi tío Pepe, inventándose cosas”, agregó a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Además, ha hecho un llamado a los medios y al público para que cesen las especulaciones y se enfoquen en el arte, en la música que ambas ofrecen.

“La hija de Pepe Aguilar es Ángela”

La cantante mencionó el respaldo que ha recibido de Pepe Aguilar por su interpretación de “Por mujeres como tú”, pero enfatizó que el famoso no puede llevarla de la mano a cualquier lugar.

“A mí nadie me ha hecho nada… Yo no soy hija de mi tío Pepe, la que es hija de mi tío es Ángela. No es que mi tío no dé el apoyo, en su momento, mi tío me prestó su estudio, estaba ahí al pendiente, en fin… Soy una mujer que acaba de cumplir 30 años, que estoy haciendo mi carrera, estoy haciendo mis cosas, no me tiene que llevar mi tío Pepe de la mano a todas partes… No tienen idea, no saben… Mi tío quería que yo estudiara música allá en Los Ángeles. Son mil cosas”.

Majo Aguilar ha reiterado su compromiso con su música y con sus fans, asegurando que continuará trabajando duro para forjar su propio camino y legado en la industria musical.