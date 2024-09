Mía Rubín desmiente rumores de boda y se niega hablar de la profesión de su novio

Desde hace días circulan rumores de que Mía Rubín se habría casado en secreto con su novio, puesto que las vacaciones que tomaron juntos hace semanas parecían ser una luna de miel.

La joven cantante acudió al programa “De primera mano”, donde habló de su nuevo tema y también de los rumores que circulan sobre su vida, a los que ella ha decidido tomárselos con humor e ignorarlos.

“Me muero de risa, mi novio me manda los tiktoks y nos morimos de risa”, contestó Mía Rubín de su supuesta boda secreta con Tarik Othón y agregó: “Incluso dijeron que estaba embarazada”.

Mía Rubín respeta y admira la dedicación que le pone Tarik Othón a su trabajo

“Sabemos que es parte de (ser famoso), pero son chismes, solo es cuestión de no tomártelos personal, y pues reírte en vez de estar preocupada de lo que te dicen”, expresó Mía Rubín.

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín admitió que algunos rumores sí le han llegado a doler y afectar, sin embargo, es consciente de que la mayoría se basa en suposiciones porque no la conocen realmente, como cuando anunció que era novia de Tarik Othón.

“Yo creo que, al final somos humanos, obviamente duelen ciertas cosas que se dicen de ti o de tu familia, incluso cuando presenté a mi novio, ver que de repente le llegaban comentarios no muy gratos, a mí me dolió mucho al principio, pero ya después ver que él se reía, me hizo darme cuenta de que no debo de tomármelo personal”, explicó Mía Rubín.

Gustavo Adolfo Infante le preguntó a la joven sobre la profesión de torero de su novio y si conseguía trabajo, ya que prohibieron la tauromaquia, a lo que la hija de Andrea Legarreta prefirió no opinar mucho, porque lo considera un tema “controversial”.

Lo que Mía Rubín sí dijo fue que Tarik Othón seguía trabajando como torero en algunos pueblos donde era permitida la tauromaquia, además, de que admiraba su dedicación a esta profesión, porque se prepara mucho.