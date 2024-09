Niall Horan presume a familiares y amigos la euforia de fans mexicanos: “son muy buenos”

El cantante irlandés Niall Horan (ex One Direction) arribó a la Arena VFG con The Show: Live On Tour, siendo la velada de este lunes la tercera de cuatro conciertos en México, en donde reunió a 12 mil lovers.

En su presentación en Guadalajara, Horan, de 31 años, salió al escenario en medio de griteríos ensordecedores a los acordes de Nice To Meet Ya, el inmueble vibró con los saltos de los asistentes que a su vez no perdieron la oportunidad de grabar con sus teléfonos celulares y los flashes simularon estrellas durante todo el show.

“Buenas tardes, Guadalajara. Bienvenidos al The Show Live World Tour. Dios mío, no creo que estamos aquí en Guadalajara juntos. ¿Cómo ha pasado tanto? Tenemos mucho que ponernos al día esta noche, cariño. Durante los últimos 14 años, ha sido increíble y hemos tenido algunos espectáculos increíbles en este país, principalmente en la Ciudad de México, pero es bueno estar en Guadalajara, donde también la pasaremos genial”, fueron las primeras palabras del cantante.

El cantante continuó con el show y sonó Small Talk y On a Night Like Tonight las luces, los sonidos y la vibración crearon un ambiente cálido entre el fandom llamado lovers.

Las siguientes canciones del set list fueron On The Loose, The Show, Seeing Blind y Save Me Life.

El cantante supo compensar la emoción mexicana con Stockholm Syndrome, canción emblemática de su era en la boyband, la Arena VFG estalló en júbilo. La canción la dedicó a Fernanda y Noé, una pareja que se comprometió esa noche frente al irlandés.

<i>“Esto es indescriptible. Esta semana he estado enviando mensajes de texto a personas desde casa tratando de explicar lo bueno que son los shows en México. Simplemente no encuentro las palabras para describir lo bueno que son. Honestamente, es toda una oportunidad para llenarme de energía, no hay nadie como ustedes”.</i> — Niall Horan

El final del concierto llegó al ritmo de Heartbreak Weather y Slow Hands, mientras las fans seguían pidiendo por más. Horan se despidió diciendo: “Te amo Guadalajara, buenas noches, hasta luego”. En total fueron 20 canciones en un concierto que duró una hora 25 minutos.

Última parada en México

Este miércoles 25 de septiembre dará su cuarta fecha en la Arena Monterrey para finalizar su gira por México. Tras ello, el irlandés continuará su tour por Latinoamérica.

(Foto: Gabriela Acosta)

