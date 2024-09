Wendy Guevara rompe el silencio sobre su ‘veto’ de LCDLFM y su pelea con Rosa María Noguerón

Anahí ingresó a ‘La Casa de los Famosos México’ a dejar el premio para el ganador, hecho que se convirtió en motivo de especulaciones, pues internautas aseguraron que Wendy Guevara era la responsable de hacer dicha entrega, por lo que incluso se sugirió que Rosa María Noguerón la habría vetado del reality tras un supuesto encontronazo.

Eddy Nieblas aseguró que Wendy Guevara y Rosa María Noguerón se enfrentaron después de que la influencer hiciera críticas a Agustín Fernández, lo que provocó que la productora le diera unfollow en Instagram.

Dicho rumor sumado a la ausencia de Wendy en la entrega del maletín con los 4 millones de pesos destinados al ganador de LCDLFM alimentó las especulaciones respecto al posible veto de la creadora de contenido de las galas del programa.

Wendy Guevara aclara si está vetada de LCDLFM

Reporteros de ‘Qué buen chisme’ abordaron a Wendy y la cuestionaron sobre su supuesto distanciamiento de la productora, a lo que respondió: “Rosa María Noguerón nunca me había seguido en Instagram. Yo siempre la he seguido, pero ella no me seguía por cuestiones de que no anda mucho en las redes. Yo he visto el trabajo de los productores, es de estar ahí en friega en el foro, viendo las ideas y no están tanto en las redes sociales”.

“Me siguió, pero hicieron chismes en donde no había chismes”, agregó que Noguerón ahora la sigue en la red social.

Además aclaró que es una mentira que esté vetada del reality: “¿En dónde dice un contrato que yo tenía que estar ahí? A mí me encanta que Anahí lo haya entregado porque pues imagínense, es Anahí, qué trayectoria, qué bonito”.

Reiteró que aprovechó el tiempo para tomarse unas vacaciones: “Y además está haciendo promoción para lo de ‘¿Quién es la Máscara?’, que ella es la nueva investigadora, entonces a mí me encanta, me fascina que haya sido ella, yo estaba mojándome las patas en Oaxaca”.