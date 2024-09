Agustín Fernández se convirtió en uno de los últimos participantes eliminados de ‘La Casa de los Famosos México’, generando diversas reacciones de parte del público, especialmente por las polémicas que generó dentro y fuera de la competencia por sus opiniones.

Como parte de la salida del argentino, algunos usuarios comenzaron a especular sobre su futuro dentro de la escena del entretenimiento, ya que la productora de ‘Hoy’ aseguró que tenía las puertas cerradas del programa por las declaraciones que hizo dentro del reality show de Televisa.

Agustín Fernández y Andrea Rodríguez Imágenes recuperadas de las cuentas de Instagram: @agus.fernandezr y @andy___rodriguez

Revelan motivos detrás del veto de Agustín Fernández del programa ‘Hoy’

Pese a que Andrea Rodríguez aseguró que Agustín Fernández estaba vetado de ‘Hoy’ por sus polémicas declaraciones del programa y conductores; Gabo Cuevas, colaborador del programa ‘Dulce y Picosito’ reveló los verdaderos motivos detrás de la decisión de la productora.

“Dicen, no me consta, pero me contaron que según ella y Agustín estuvieron saliendo, yo no lo sabía y entonces ahora que ella hizo esas declaraciones, el grupo de fans de Agustín empezó a escribirme, y a varios periodistas, que por qué no contaba Andrea que había tenido un romance”, dijo.

De acuerdo con el periodista, Andrea y el modelo argentino habrían tenido un romance hace tiempo, lo cual ha generado molestia entre las fanáticas de Agustín, tomando en cuenta la popularidad e importancia del programa ‘Hoy’ dentro de la escena del entretenimiento mexicano.

Agustín Fernández revela que tiene un hijo

Fue durante la gala de nominaciones que Arath de la Torre y Mario Bezares hablaron sobre sus hijos, por lo cual Karime aprovechó el momento para señalar que Agustín también tiene, “Agus por ahí ha de tener dos que cuatro”.

Al respecto de las declaraciones de su compañera, el influencer argentino respondió rápidamente, confesando algo que dejó sorprendidos al resto de los habitantes, “Yo tuve, pero no me hice cargo, fueron por dinero, esa es otra historia para la semana nueve”.

Como era de esperarse surgieron algunas dudas, es por ello que Mario Bezares lo cuestionó sobre si se refería a la venta de espermas, a lo que Agustín respondió que es algo que hizo en varias ocaciones.