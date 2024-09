Alan Estrada revela cuántas veces ha tenido que decir adiós

Alan Estrada se encuentra viajando por México, y no precisamente con Alan por el Mundo, sino por la gira que hace con la obra Siete veces adiós.

Luego de dos años y medio alejado de la puesta en escena, el actor decidió reintegrase en el papel de Él con pocas funciones especiales por Monterrey, Puebla y concluyen este fin de semana en Guadalajara.

“Estamos muy felices porque todo es como un vaivén, la verdad es que la obra ha sido un éxito. Este fin de semana pasada tuvimos agotados tanto en Puebla como Ciudad de México; este fin de semana pinta para que suceda lo mismo en Guadalajara y Ciudad de México”, dijo Alan Estrada en entrevista con Publimetro.

Alan Estrada de gira con la obra Siete Veces Adiós, se despide en Guadalajara (Foto: Cortesía.)

La obra, que estrenó en marzo de 2022, tuvo buen recibimiento desde su comienzo, y ha recibido varios galardones, entre ellos los Premios Metro por Experiencia Teatral y el Premio Metro a Mejor Música Original, entre otros reconocimientos de medios de comunicación y sobre todo del público.

“Después de dos años y medio vuelvo a la obra, porque mi lugar era otro al principio. Yo escribí la obra, la dirigí y tenía que cuidar todo desde abajo, ahora que ya tengo la tranquilidad de que todo avanza solito, ya me puedo subir a disfrutar. Si cambia al subirme al escenario, pues lo único de lo que me tengo que preocupar es poder defender a mi personaje; así que me olvido de mis otras labores, responsabilidades y lo único que hago es defender a mi personaje y disfrutar mi función, en ese momento no soy ni el director, ni productor, ni nada, soy únicamente un actor que defiende a su personaje”, explicó.

Alan Estrada es una de las figuras más polifacéticas del entretenimiento en México. Siete veces adiós, es una obra de su creación que aborda el desamor y las diferentes facetas de una relación de pareja a través de una mezcla única de narrativa y música original. La obra ha sido muy bien recibida por la crítica y el público, posicionándose como uno de los éxitos teatrales contemporáneos en México.

“En la Ciudad de México nunca hemos dejado de dar funciones, cuando nos vamos de gira, pues vamos con una segunda producción idéntica que es la que ha estado girando”, señaló.

<i>“Este es la cuarta gira que hacemos, y en Cdmx nunca ha parado, pues tenemos dos elencos. Este domingo será mi última función (Guadalajara), porque tengo compromisos de aquí hasta marzo, entonces por ahora no hay extensión de la gira en el país”.</i> — Alan Estrada

Alan Estrada resaltó que la obra ha marcado un antes y después en su carrera, “ha sido un proyecto muy exitoso que nos ha cambiado la vida, que me ha dado mucha confianza como creador, que me ha hecho incursionar en tres ámbitos, porque nunca había dirigido, nunca había escrito o producido, entonces es mi primera vez en muchos aspectos”.

Con más de 20 años de trayectoria, en palabras del actor y cantante confesó que se encuentra en una etapa plena, “son muchos años, proyectos y puedo combinar mis facetas de manera sana. Además como me aburro bien fácil, pues tengo que estar cambiando de una cosa a la otra, entonce me alegra (...). Por ejemplo, el internet me ha dado la oportunidad de llegar a muchísima gente y países, que no conocen mi trabajo como actor, eso me ha permitido diversificar. Es como si yo fuera una inversión, lo estamos haciendo bien”.

<i>“Viajo lo que resto del año y a principios del próximo año tengo un proyecto como actor que aún no puedo contar nada, pero inicio el año actuando. No me gusta decir mis próximos viajes, tengo una superstición, pero voy a visitar un país que me han pedido mucho. Viajar no es descansar es una friega, yo no descanso, porque a descansar a la tumba”</i> — Alan Estrada

Alan ha sabido balancear su pasión por los viajes y su amor por el teatro, logrando éxitos tanto en el escenario como en el mundo digital, haciendo de su carrera un ejemplo de adaptación a las nuevas plataformas sin perder su esencia artística.

“Estamos en camino y me gustaría que Siete Veces Adiós llegara a más países. Me gustaría hacer más cosas como actor y tener más tiempo. Mi sueño de conocer el mundo entero, algo que me llevara toda la vida, si es que lo logro. Uno de mis sueños es conocer Australia que no lo conozo y todavía no hay fecha”, añadió.

Al final de la charla le preguntamos cuántas veces ha tenido que decir adiós y respondió: “uy no, no toques ese tema, pero muchas. Creo que nos toca decir adiós en muchos aspectos, Siete Veces Adiós es una obra que habla del amor y del amor de la parejas. Me ha tocado decir adiós a parejas; a veces a amigos, lugares y trabajos; en el teatro, constantemente tenemos que decir adiós al proyecto. Todo el tiempo es un constante despedirnos y hay gente que les cuesta más las despedidas que a otros. A mí me cuestan bastante”.

Alan Estrada de gira con la obra Siete Veces Adiós, se despide en Guadalajara (Foto: Cortesía.)

Siete veces adiós en Guadalajara

26, 28 y 29 de septiembre. Teatro Galerías. Los boletos ya están a la venta para todas las funciones en www.sietevecesadios.com

Por primera y única vez Alan Estrada como Él, Paulina Hernández como Ella y César Enríquez como Lamore.

Éxitos más destacados de su carrera:

Hoy no me puedo levantar: El papel de Mario en este icónico musical de Mecano marcó un antes y un después en su carrera, consolidándolo como una de las principales figuras del teatro musical en México.

Amor Letra por Letra: Participación en esta comedia romántica que fue bien recibida en el cine mexicano.

Alan X el Mundo: Su canal de YouTube, en el que comparte sus aventuras de viaje, ha sido un fenómeno en el ámbito digital, alcanzando millones de suscriptores y convirtiéndolo en un referente entre los viajeros.

Bésame Mucho: Otra de sus participaciones en teatro musical que también ha recibido reconocimiento por la crítica y el público.

La vida inmoral de la pareja ideal: Su participación en este filme del director Manolo Caro lo consolidó como actor versátil tanto en cine como en televisión.

PUBLIMETRO TV: