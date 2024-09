Encaran a Agustín Fernández por su broma misógina sobre desaparición de chica de Acapulco Shore

Uno de los comentarios más polémicos de Agustín Fernández dentro de ‘La Casa de los Famosos México’ fue en el que se burló de la desaparición de Andrea Ayala, exintegrante de ‘Acapulco Shore’. Ahora que está fuera del reality, los medios lo encararon y lo cuestionaron sobre su ‘chiste’ misógino.

En una conversación en la que el argentino participaba con otros integrantes del Team Tierra, Potro mencionó el caso de Andrea Ayala, quien fue reportada como desaparecida: “¿Qué habrá pasado con la niña que desapareció de ‘Acapulco Shore’?”, a lo que Agustín respondió: “La hicieron taco”.

Dicho comentario causó revuelo en las redes sociales, pues internautas señalaron al modelo de misógino, lo que aunado a su buena relación con Adrián Marcelo terminó por mermar su reputación.

Agustín no recuerda comentario que hizo sobre la desaparición de Andrea Ayala

Reporteros de diferentes medios abordaron a Agus para obtener declaraciones sobre su paso por La Casa más famosa de México, como se puede ver en un video publicado en el canal de Youtube de ‘Qué buen chisme’.

De esta manera, lo cuestionaron sobre lo dicho de la chica de Acapulco Shore que se sospecha fue víctima de un feminicidio; el originario de Argentina aseguró no recordar haberse expresado de esa manera: “Ya ni me acuerdo, me estoy enterando ahora. Tendría que ver el video y ver el contexto, pero no creo”.

Asimismo, afirmó que en ningún momento realizó declaraciones con malas intenciones: “Nunca dije algo con malicia. Sí capaz dije alguna broma, no sé ni qué fue, tendría que ver el video, pero tendré que pedir disculpas si me equivoqué, si la broma quizá fue muy mala, pero el que me conoce sabe que nunca digo nada de ese tipo de cosas”.

¿Qué pasó con Andrea Ayala?

Andrea Ayala, quien fue integrante del elenco de ‘Acapulco Shore’, desapareció hace unos meses junto a su esposo. Tras un cateo de las autoridades a su domicilio, se sospecha que su pareja le quitó la vida a Andrea.