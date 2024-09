Gomita rompe el silencio sobre presunto abuso por parte de Sian Chiong: “Sí se siente feito”

Un video en el que Gomita le da un empujón a Sian Chiong luego de que éste se acerca a bailar con ella ha circulado en las redes durante el último día. El público lo señaló de acosador debido a los antecedentes acumulados dentro de ‘La Casa de los Famosos México’; no obstante la influencer aclaró que el video se sacó de contexto y que “siente feito” que el cubano reciba tantas críticas.

Sian Chiong ahora es reconocido como un acosador sexual después de que en LCDLFM tocara de manera indebida a sus compañeras de reality. Briggitte Bozzo, Gala Montes, Sabine Moussier y Paola Durante fueron víctimas del comportamiento indecoroso del actor, por lo que lo ‘funaron’ en redes sociales’.

Con los antecedentes que tiene el originario de Cuba, usuarios de internet encendieron las alarmas tras la publicación de un video en el que Gomita rechazó bailar con Sian después de que éste llegó a abrazarla de espaldas, por lo que se realizaron comentarios como: “Es un asco”, “Dentro de la casa es igual de despreciable y desagradable” y “¡Asqueroso mano larga!”

Gomita aclara lo sucedido con Sian Chiong

Los micrófonos de ‘Qué buen chisme’ interceptaron a Gomita y la cuestionaron sobre lo que sucedió con su excompañero de cuarto en LCDLFM, a lo que respondió que la situación se salió de contexto y defendió a Sian:

“Ya dejen a Sian Chiong, él no hizo nada, estaba bailando conmigo, entonces yo le digo: ‘no jochis, vele a bailar a tu viejo’, y entonces le hago la seña de que deje de bailar conmigo y se vaya para allá”, explicó que su intención era que el actor se acercara a Ricardo Peralta.

De la misma manera, aclaró que no se sintió abusada en ningún momento: “Al contrario, que me toque, no hay quien me toque ahorita”.

“Y pues ni modo, no pasa nada, yo ni me agüito, no pasa nada, pero ya suéltenlo, sí se siente feito. Tiene un corazón también”, concluyó.