Brenda Bezares reacciona a palabras de Paul Stanley a Mario Bezares en ‘La Casa de los Famosos’

Un momento muy emotivo se vivió este 25 de septiembre en ‘La Casa de los Famosos México’, y es que, además de mantenerse activos en la competencia para saber quién será el ganador del reality show, las sorpresas no ha dejado de surgir, una de estas fue cuando Paul Stanley entró a la casa.

Esto se debe a que sus palabras no solo fueron dirigidas a los finalistas, sino también a Mario Bezares, lo cual hizo que más se uno se fuera en llanto y marcara este momento como uno de los más importantes jamás vividos en el programa.

Paul Stanley dirige palabras a Mario Bezares en ‘La Casa de los Famosos’

Por su propia decisión, Paul Stanley entró a ‘La Casa de los Famosos’ con el objetivo de dirigir algunas palabras a los finalistas, entre estos Mario Bezares, lo cual hizo que se viviera uno de los momentos más emotivos dentro del programa de televisión que ha conquistado a todo el público.

“Ha pasado mucho tiempo, ha sido muy difícil para todos nosotros y quiero decirte que estoy en paz contigo. Yo ya solté porque tengo la cosa más hermosa en mi vida que es mi hija y quiero dejar todo atrás”, inició diciéndole el conductor a Bezares.

A su salida, Stanley finalizó diciendo: “Con paz, la verdad es que no tenemos tiempo de darle vuelta a las cosas, al pasado, ves y pasa el tiempo y te come el presente, quieres darles vuelta a las cosas y te persigue todo, y quería eso, darle la vuelta a todo el dolor que ha sido esto, por su familia, por mi familia”.

Todo esto hizo que miles de usuarios reaccionaran y, la esposa de Mario Bezares, Brenda Bezares, no se quedó atrás, pues en medio de lágrimas expresó como se sintió vivir ese momento.

Brenda Bezares reacciona a las palabras de Paul Stanley a Mario Bezares

Han pasado 25 años del asesinato de Paco Stanley, uno de los casos que ha conmovido a todo México y, hasta la fecha, ha sido todo un misterio lo que realmente pasó en esa ocasión. En medio de todo esto, la familia Bezares ha vivido diversos señalamientos por lo ocurrido, razón por la cual este momento que se vivió en ‘La Casa de los Famosos’ ha sido uno de los más emotivos.

Luego de que Paul Stanley a Mario Bezares, Brenda Bezares, a través de sus redes sociales publicó un video, en donde, en medio de lágrimas indicó lo siguiente:

“Wow, Dios mío que momento acabamos de vivir aquí en La Casa de los Famosos, estoy que no puedo. Agradezco a Dios este momento, la oportunidad que tiene Mario y también agradecer. No saben cuánto dolor se está sanando y cuántas cosas están sanando con esto. Yo estoy enferma pero no podía dejar de decirles que esto es gracias a ustedes, y que Mario no está sólo y gracias Paul”.