La salida de Briggitte Bozzo causa descontento y planean ‘sabotaje’ contra Karime

Usuarios de internet mostraron descontento ante la salida de Briggitte Bozzo de ‘La Casa de los Famosos México’, hecho por el que algunos culparon a los seguidores de Karime Pindter de llevar a cabo una “campaña de desprestigio”; de esta manera, sugirieron sabotear a la Matrioshka para evitar que se convierta en la ganadora del reality.

Briggitte Bozzo se consolidó como la quinta finalista de LCDLFM, por lo que ahora el premio de los 4 millones de pesos se disputará entre los miembros de Team Mar restantes, es decir: Mario Bezares, Arath de la Torre, Karime Pindter y Gala Montes.

En redes sociales se sugiere que el premio mayor podría ser para Mayito o para Karime, pues son los habitantes por los que la audiencia ha demostrado mayor preferencia; es así que ante la salida de Briggitte, fanáticos de la venezolana hicieron un llamado para votar por el conductor para que la exintegrante de Acapulco Shore no sea la acreedora del millonario reconocimiento.

¿Karime Pindter realizó una campaña de desprestigio contra Briggitte Bozzo?

Ricardo Peralta no fue el único en culpar al equipo de Karime Pindter de realizar una ‘campaña de desprestigio’ en su contra, pues ahora los seguidores de Briggitte Bozzo argumentan que la expulsión de la actriz es producto de la desacreditación por parte de la Matrioshka.

En un reel donde Pablo Chagra recibe a Briggitte tras su eliminación, usuarios de la red social realizaron comentarios como: “Todos a sabotear el lugar de Karime y que gane Mayito, pero amamos Bri, eres luz y siempre jugaste limpio”.

También en X internautas llamaron al sabotaje a Karime: “Nunca voy perdonar como el Team Karime y el Team Gala se encargaron de hacer campañas de desprestigio en contra de esta pequeña mujercita que fue la primera que se levantó contra Tierra. Por eso Team Briggitte vota por Mayito ganador”.

Quienes no están de acuerdo con estas declaraciones, de igual manera dejaron su respuesta: “¿Qué tiene que ver Karime aquí?”, “No sean vengativas, los teams no ganan el premio”, “Briggitte merece un fandom que no la ponga en contra de lo que ella aprecia” y “Karime tiene mucha gente desde antes, nada que ver tu comentario”.