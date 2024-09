“Saber dejar ir es algo difícil, pero no imposible”, Laura Pausini

Laura Pausini continúa celebrando sus 30 años de trayectoria, la cantante italiana lanzó el álbum Almas paralelas como parte de este festejo y ahora, como cereza de ese gran pastel, la intérprete presenta una nueva edición de esta producción en la que incluye canciones como Nemica y All’amore nostro, que hasta ahora no se habían lanzado en formato digital; además de las inéditas Ti porterai lontano y Chao.

Esta última es el broche de oro que también marca el final de une etapa musical para Pausini, “este tema se trata sobre la capacidad de dejar ir, dejar ir a las personas que han estado a nuestro lado hasta ahora, de una forma pacífica; lo cual no es fácil para nadie. Normalmente cuando una historia, ya sea de amor, amistad o trabajo, cuando termina, es más fácil culpar al otro, anular a la otra persona, pero esta vez no es así”, explicó Laura en entrevista con Publimetro.

La italiana también enfatizó que Chao tiene un mensaje muy diferente a todos los que ha transmitido con sus canciones anteriores. “Habla de cómo se puede aprender a dejar ir y vivir tu propia vida bajo el respeto mutuo, haciendo la paz y no la guerra. Es un mensaje muy contemporáneo, muy diferente de lo que yo había cantado hasta ahora, tengo temas que hablan sobre dejarse entre parejas, en este caso es una canción más amplia, porque no habla precisamente de una pareja, aunque cada uno pueda identificarse en su historia personal, pero me interesaba mucho el hecho de que esta melodía que llegó de repente me hizo comprender como yo durante los años, he aprendido cómo poder salvar una relación, en mi caso, de amistad sin hacer la guerra con esa persona o borrarla totalmente de mi vida, aprender eso es muy difícil”.

Laura también resaltó el gran mensaje que tiene Chao, “creo hoy más que nunca, en los últimos años, la gente está muy enojada en general, entonces no ven la hora de encontrar una situación o a alguien en particular para enfadarse. A veces dejar ir es difícil, porque cuando te dejas hay situaciones en las que tú has sufrido, pero creo que es más responsables amarnos y entonces saber dejar ir es algo difícil, pero no imposible, y por eso, esta canción está dedicada a este momento importante del cambio que existe dentro de una propia personalidad de alguien”, agregó.

Esta canción también tiene un toque muy especial, ya que fue Laura la escribió en compañía de Sam Smith. “Me impresionó el hecho de que esta canción llegó sin que yo estuviera buscando algo, porque en realidad, aunque había anunciado que la gira se alargaba en Europa, no había pensado en agregar una nueva canción, pero llegó esta melodía y dije ‘wow me encanta’, porque es muy fresca, es muy nueva y me permite poder decir algo especial. Agradezco mucho a Sam Smith que me ha escrito esta canción y a la que le agregamos algunas partes. Fue impresionante trabajar con él, fue muy bonito”, explicó la italiana.

Chao también marca el final de une etapa importante de Pausini, quien ya piensa en qué es lo que seguirá. “Durante el Covid tuve como un bajón por tener que parar, con suerte cuando terminó todo empecé otra vez a viajar y sobre todo a dar conciertos, y me di cuenta que mi vida no es para estar en casa, me aburro, no me siento útil. Entonces, la realidad es que ya no me gusta detenerme y ya tengo dos ideas para el futuro próximo, pero aún no puedo decir nada, porque en realidad, te juro que no es una mentira, elegí ayer por la tarde con mi equipo lo que voy a hacer próximamente”, comentó Laura.

Laura Pausini celebra su nominación al Latin Grammy

Laura Pausini busca ganar el premio a Mejor álbum vocal pop tradicional, en la próxima entrega del Latin Grammy por su disco Almas paralelas. “Nuestro trabajo es muy incierto, nunca sabes qué va a pasar, si a la gente le va a gustar la canción. La Academia, en particular, está conformada de personas muy importantes de nuestro círculo y nunca sabes si van a agradecer o a amar el trabajo que has hecho. Durante la nominación estuve esperando frente a la pantalla que llegará mi nombre el nombre, y llegó, y eso me puso súper contenta y feliz”, contó la intérprete.

Sin embargo, Laura aún no sabe si podrá asistir a la gala que se realizará el 14 de noviembre en Miami, Estados Unidos. ”No me esperaba ser nominada y tengo programados dos conciertos en Italia, un día antes y el día después de Latin Grammy, así que estoy buscando la manera para poder viajar, porque me encantaría poder estar. Estoy tratando la verdad de ser parte, porque también para nosotros como cantantes es un momento de reunirnos, encontrarnos en vivo, saludarnos y es una celebración”, resaltó.