María Antonieta de las Nieves pidió que sacaran del foro a Gustavo Adolfo Infante

María Antonieta de las Nieves dejó muy en claro en días recientes que no soporta a Gustavo Adolfo Infante, ya que se dio a conocer que le pidió a la producción de un programa que él no estuviera presente en el foro cuando la entrevistaran.

No es la primera actriz que pide que el periodista no esté presente en una entrevista, porque se han enojado con él por sus controversiales comentarios al dar una nota de farándula.

En esta ocasión, fue María Antonieta de las Nieves quien le exigió a la producción de “Sale el Sol” que, si querían una entrevista con ella, Gustavo Adolfo Infante no tendría que estar en el foro donde se transmite el matutino.

Las compañeras de Gustavo Adolfo Infante también se fueron del foro de ‘Sale el Sol’ en solidaridad

En su canal de YouTube y en el programa “De primera mano”, Gustavo Adolfo Infante compartió el desprecio que le hizo María Antonieta de las Nieves en “Sale el Sol”.

“Esta mañana en Sale el Sol estaban la señora Suana Alexander y la señora María Antonieta de las Nieves invitadas por una serie (...) María Antonieta dijo: ‘Si está Gustavo yo no quiero entrar’ yo dije no pasa nada, yo me salgo. Oyó Joanna y dijo: ‘Si tú te sales, yo me salgo también porque somos un equipo”, compartió el periodista.

Y agregó: “Nos salimos mis compañeras Joana y Ana María a quienes agradezco la solidaridad que tuvieron con este servidor, eso es ser un equipo”.

Gustavo Adolfo Infante ha dicho que ha intentado hacer las paces con María Antonieta de las Nieves en varias ocasiones, pero la actriz le sigue guardando rencor por lo que dijo hace años: que se apropió del personaje de la ‘Chilindrina’ de mala manera, pues como Roberto Gómez Bolaños no lo registró, ella lo hizo a sus espaldas.