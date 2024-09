Paul Stanley habría pedido el ‘freeze’ para no abrazar a Mayito y no dejarlo responder en su encuentro

Paul Stanley fue el protagonista de uno de los momentos más conmovedores que se vivieron en ‘La Casa de los Famosos México’, pues ingresó al reality para dedicarle unas palabras a Mario Bezares que hicieron llorar a más de uno. No obstante, el conductor habría solicitado a la producción que congelara a los habitantes para así evitar abrazar a Mayito y obtener una respuesta de su parte.

La Jefa realizó un ‘freeze’ en LCDLFM para el ingreso de Paul Stanley. El conductor de ‘Hoy’ le dedicó unas palabras a cada uno de los integrantes del Team Mar, no obstante, fue el discurso para Mayito el que conmovió a la audiencia:

“Primero que nada, estoy aquí porque yo lo decidí. Ha pasado mucho tiempo, ha sido muy difícil para todos nosotros, y yo solo quiero decirte que estoy en paz contigo y yo ya solté, porque tengo la cosa más hermosa en mi vida que es mi hija y quiero dejar todo atrás. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia y bendiciones”; y remató diciendo: “Felicidades, lo has hecho muy bien”.

“Paul Stanley fue el único que no abrazó a Mayito”

Según una publicación en Facebook hecha por la página ‘Me encanta Nickelodeon y Disney’ y compartida en el grupo TV Abierta Posteo, Paul habría solicitado a la Jefa que no descongelara a los habitantes durante su visita:

“Paul aceptó entrar después de que Mariana y Ricardo dijeran en televisión nacional que él les había pedido hacerle la vida imposible a Mario. Quiso darle la vuelta a la página y enfrentar la situación que él no dijo jamás. Sin embargo, a pesar de estar listo para el reencuentro dijo no estar listo para un abrazo, ya que está en proceso de sanar”.

La publicación concluyó con las supuestas palabras del conductor: “Entré, lo vi y hablé y le dije cosas que hace mucho me guardé, sin embargo aún no estaba listo para escucharlo, eso ya se hará después y en privado como pude hacerlo con Paola. Mientras quería que él supiera que no hay más rencor. Cuando salga se tocará el tema más a profundidad y si es el momento, abrazo y todo habrá”.

Internautas no dudaron en expresar su opinión, por lo que dejaron comentarios como: “Pero ni su papá lo topaba, puro show”, “¿Sanar qué? Si Mario no le hizo nada a su papá”, “Qué chistoso que el más ofendido es el hijo no reconocido” y “Se hizo solito el problema con Mario, no entiendo qué debería ‘sanar’, pero ok”.