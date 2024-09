Angélica María registró el apodo ‘La Novia de México’ para que nadie pueda usarlo

A pesar de que Angélica María afirmó en algunas entrevistas que no le molestaba que el público le diera el titulo de ‘La Novia de México’ a otra persona, parece ser que decidió registrarlo para que nadie más pudiera usarlo.

Todo el conflicto empezó cuando los usuarios empezaron a llamar a Gala Montes, participante de “La Casa de los Famosos México 2″, con ese título y al ser cuestionada sobre ello la actriz y su hija, ambas expresaron solo el público podía otorgar esos apodos y esperaban que la joven actriz no se apropiara de él.

Angélica Vale sugirió que se podía llamar la ‘Gala de México’, no obstante, las personas han reiterado que ‘La Novia de México’ ya no es Angélica María, puesto que ese título se lo dio un periodista y no el público, como sí ocurrió con la participante del reality show.

¿Angélica María tiene miedo de que Gala Montes se apropie del título de ‘La Novia de México’?

Varios medios han reportado que Angélica María tenía planes de registrar ‘La Novia de México’ en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), pero después la actriz negó que eso fuera cierto.

Sin embargo, la noticia volvió a resurgir al ver que la cuenta oficial de Indautor publicó una fotografía de ella, donde la llaman ‘La Novia de México’: “Ha sido un honor contar con la visita de @angelicamaria a nuestras oficinas. Un privilegio recibir a la querida #NoviadeMexico #INDAUTOR”.

Los usuarios no se tomaron bien esta noticia y han expresado su descontento con Angélica María, pues afirman que solo se está aferrando a un recuerdo, porque ya nadie se acordaba que le decían de esa manera, mientras que otros señalaron que si quiere conservar ese título, al menos debería vivir en México.

Angélica Vale le ha dedicado varios posts en X (Twitter) a escándalo de ‘La Novia de México’ y en el más reciente escribió lo siguiente: “Sí, dije en una entrevista, que La Novia de México era mi mamá, y que de broma de defendería, nunca tirándole mala onda a nadie. Pero, en fin, las épocas han cambiado y ahora les gusta mucho y todo malinterpretar”.