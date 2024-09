Talking Heads llega a México con Stop Making Sense, “el mejor concierto filmado de la historia”

Talking Heads es una de las bandas estadounidenses más importantes de los últimos años; esta agrupación formada por David Byrne, en el año 1974, junto a Chris Frantz y Tina Weymouth es catalogada hoy en día como un referente en la experimentación.

Después de ocho importantes álbumes de estudio entre ellos Talking Heads: 77, More Songs About Buildings and Food, Fear of Music, Remain in Light y Speaking in Tongues; varias giras, videos musicales y premios, en 1991 el grupo anunció oficialmente su separación.

En 1984, el director Jonathan Demme capturó la energía frenética y la muestra artística de Talking Heads en una película que logró documentar una presentación de la banda realizada en el Teatro Hollywood Pantages. Esta cinta está protagonizada por los miembros principales de la banda: David Byrne, Tina Weymouth, Chris Frantz y Jerry Harrison junto con Bernie Worrell, Alex Weir, Steve Scales, Lynn Mabry y Edna Holt.

Ahora, a 40 años de su estreno, Talking Heads llega a México con Stop Making Sense. Sí, el film fue restaurado para una versión en 4K y será proyectada solo en salas de Cinepolis y estará de la mano con Pimienta Films. Al ser un evento tan importante, los organizadores crearon un fan event para el próximo martes 1 de octubre; asimismo el estreno nacional será en próximo jueves 3 de octubre y sábado 5 de octubre.

Salas disponibles

CDMX Arboleda, Centro, Coapa, Lindavista, Polanco, Rosario, Santa Fe, Sur y Satélite

Arboleda, Centro, Coapa, Lindavista, Polanco, Rosario, Santa Fe, Sur y Satélite Toluca

Pachuca

Cd. Juárez

Chihuahua

Monterrey

Cd. Victoria

Aguascalientes

San Luis Potosí

Querétaro

Tijuana

Mexicali

Mazatlán

Puerto Vallarta

Guadalajara

León

Morelia

Cancún

Cuernavaca

Mérida

Puebla

Veracruz

Villahermosa

Los boletos estarán disponibles a partir del lunes 23 de septiembre a través del sitio oficial de Cinépolis.