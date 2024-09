Fallece Maggie Smith, conocida como la Profesora McGonagall de Harry Potter

Los fanáticos de Harry Potter se enfrentan al luto tras la muerte de la multipremiada actriz Maggie Smith, reconocida por interpretar a la Profesora Minerva McGonagall en la saga de J.K. Rowling. El deceso fue reportado por sus hijos, quienes acompañaron la noticia con un emotivo mensaje.

Maggie Smith partió de este mundo de manera pacífica en un hospital a los 89 años, según lo narrado por sus hijos Chris Larkin y Toby Stephens: “Falleció pacíficamente en el hospital temprano por la mañana el viernes 27 de septiembre”.

De la misma manera, se reveló que la actriz británica fue acompañada por sus seres queridos hasta su último suspiro: “Una persona extremadamente privada, estuvo con sus familiares y amigos hasta el final. Deja dos hijos y cinco amorosos nietos devastados por la pérdida de una extraordinaria madre y abuela”.

Asimismo, los hermanos aprovecharon para agradecer sus atenciones al hospital en el que Smith pasó sus últimos momentos: “Queremos tomar esta oportunidad para agradecer al maravilloso personal de Chelsea y el Hospital de Westminster por el cuidado y amabilidad durante sus últimos días”.

Para finalizar el comunicado, agradecieron las palabras de apoyo de los fanáticos de la ganadora del Oscar: “Agradecemos por todos sus mensajes amables y su apoyo. Les pedimos privacidad en estos momentos”.

¿Quién era Maggie Smith?

Aunque fue mayormente reconocida por su papel como la Profesora Minerva McGonagall en Harry Potter, su trayectoria en la industria del entretenimiento la colocó como una de las actrices más destacadas de Inglaterra.

Maggie Smith comenzó su carrera a los 18 años en el teatro; no obstante, también realizó trabajos en televisión y en el cine, lo que la llevó a recibir una gran cantidad de premios, dentro de los que destacan siete BAFTA, tres Globos de Oro, tres Emmy, un Tony, un SAG y dos Oscar, los cuales recibió en las categorías de Mejor Actriz por su interpretación en ‘The Prime of Miss Jean Brodie’ y Mejor Actriz de Reparto en California Suite.

Su impacto fue tanto, que fue nombrada Dama Comendadora por la Reina Isabel II y fue acreedora del doctorado honoris causa en letras por diversas universidades, incluyendo Cambridge.