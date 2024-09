‘Notice to Quit’: Michael Zegen calienta motores en su nueva comedia

¿Qué pasaría si tu vida se viniera abajo en medio del día más caluroso del año? En ‘Notice to Quit’, la historia de su protagonista, Andy (interpretado por Michael Zegen), empieza en medio de su propia crisis de desahucio cuando su hija, de la que está medio separado (Kasey Bella Suarez), viene a hacerle sombra durante el día.

En el transcurso de 24 horas, la historia sigue el desmoronamiento de la vida personal y profesional de Andy, pero también cómo la repara para crear algo aún mejor. Y hay algunos momentos divertidísimos entre medias. Para hablar más sobre la experiencia y lo que el público puede esperar del nuevo largometraje del guionista y director Simon Hacker, Zegen se sentó para profundizar en ‘Notice to Quit’.

-Este es tu primer papel protagonista. ¿Es la experiencia lo que esperaba?

Para ser sincero, no sabía lo que me esperaba. No fue fácil, te lo digo sólo por el argumento en sí. Tiene lugar en el día más caluroso del año, y se trata de esta relación padre-hija, así que somos sobre todo nosotros.

Hay que lidiar con el clima, y llovió mucho, así que tuvimos que encontrar la manera de evitarlo. Estamos tratando con una niña que tiene sus horas, que tiene que tener descansos y tiene que tener tutoría en algún momento. Luego tuvimos que luchar contra el sol porque, como ya he dicho, tiene lugar en el día más caluroso del año, así que tiene que ser muy luminoso y soleado. Y por muy temprano que empezáramos, siempre parecía que el sol estaba a punto de caer.

Otra cosa fue que rodamos en 35 mm, habría sido mucho más fácil si hubiéramos rodado en digital, pero creo que mereció la pena porque se ve precioso. Es como si hubiéramos vivido una guerra y estuviéramos en el otro extremo, y no puedo creer que se estrene en los cines.

-Además de todo eso, también rodaron en todos los distritos de Nueva York, ¿verdad?

Sí, y eso sin contar Roosevelt Island, donde rodamos en un hospital abandonado. Pero sí, rodamos por todas partes. Otra de las dificultades era que un día rodábamos en el Bronx y al día siguiente en Bed-Stuy o Brooklyn, y yo cogía el metro a las seis de la mañana. No teníamos mucho dinero para transporte, así que me desplazaba sola al plató, y la verdad es que me parecía bien. Me daba tiempo para reflexionar y repasar mis líneas en el metro.

Hay una toma en particular que me pareció muy difícil de rodar. La escena de la carrera del final...

Sí, fue un gran reto porque todo tenía que alinearse correctamente con la cámara, que estaba en una especie de triciclo. Hice varias tomas, unas cinco o seis, antes de conseguir la toma. Y para entonces, mis piernas no estaban bien. Lo estaba sintiendo, de verdad.

-¿Cómo describiría a su personaje en ‘Notice to Quit’ y por lo que pasa?

Creo que cuando lo ves por primera vez, es un cabrón. Intenté inclinarme un poco hacia eso, pero siempre tienes que mostrar algo de humanidad, algo de corazón, porque él es el centro de la película y quieres que al final le caiga bien al público. Quieres verle evolucionar y quieres verle cambiar. Por suerte, todo estaba en el guión, no era tanto yo. Simon [Hacker] es un guionista muy bueno, y todo estaba ahí.

-El público verá a tu personaje no sólo luchando por su trabajo y por conservar su apartamento, sino también manejando un montón de relaciones personales a lo largo de la película. ¿Qué dinámicas de personajes le resultó divertido explorar?

Trabajar con Robert Klein fue increíble. Siempre he sido un gran admirador suyo, tuvimos mucha suerte de contar con él y no podría haber sido más profesional si lo hubiera intentado. Y trabajar con Kasey Bella Suarez, que interpretaba a Anna, mi hija. Tenía 10 u 11 años cuando empezamos a trabajar con ella, y era maravillosa y normal.

No tiene padres actores ni nada de eso, y aún no está hastiada del negocio. Pero me encantó trabajar con ella, nos compenetramos bien, creo que es creíble que seamos padre e hija. Yo quería ser actor desde que era pequeño, y sólo de pensar en dónde estaba yo a su edad, no podía hacerlo. Tiene tanto talento que va a triunfar.

-¿Qué espera que piense o sienta el público después de ver ‘Notice to Quit’?

Quiero que se lo pasen bien, y hay algunos temas subyacentes. Está la relación padre-hija, está la resiliencia. Él es un buscavidas que no deja de buscarse la vida, y eso es algo que reconozco en mí mismo, que he sido un buscavidas durante mucho tiempo. Pero al fin y al cabo, sólo quiero que la gente venga a ver esta película, se ría y se lo pase bien».

‘Notice to Quit’ se estrena en los cines el 27 de septiembre.