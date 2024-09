Mariana Echeverría explota ante su ‘emboscada’ en ‘Hoy’: “Me aguanté la humillación”

Mariana Echeverría fue una de los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ que más dañó su reputación en su paso por el reality. Ahora, se pronuncia ante el trato que le dieron en ‘Hoy’ y ‘Cuéntamelo Ya’ cuando la recibieron al ser expulsada de La Casa, y comenta que tuvo que aguantar la humillación por parte de las conductoras.

La exhabitante de LCDLFM realizó una transmisión en vivo en Instagram donde se desahogó sobre lo que vivió al salir del reality. En esta transmisión, destacó el mal trato que recibió de parte de las conductoras de ‘Hoy’ y ‘Cuéntamelo Ya’.

Mariana Echeverría sobre su visita en ‘Hoy’

“Me llevaron al programa de ‘Hoy’, donde me pusieron una barrera de cuatro conductoras que las consideraba conocidas y compañeras de trabajo”, explicó respecto a su presentación en el matutino.

También se descargó sobre las represalias que recibió por el comentario que hizo de Arath de la Torre mientras aún era huésped de La Casa: “Dije un comentario, en el cual no ofendí a nadie, no dije ninguna grosería, no me metí con el trabajo de nadie del programa ‘Hoy’ y cuando llegué me pusieron como santa inquisición a juzgarme y a decirme cosas.

Aseguró que Andrea Rodríguez la insultó frente a todos los trabajadores del matutino: “Salgo del programa y a la productora se le ocurre llamarme ‘pend…’ por todo el foro estando todas las personas ahí. Yo me enteré después porque ni siquiera la vi y me lo aguanté, la humillación que pasé ahí”.

En ‘Cuéntamelo Ya’ le prometieron que no sería como en ‘Hoy’

De la misma manera, Mariana destacó la buena relación que tenía con ‘Cuéntamelo Ya’, pues incluso recordó las veces que la invitaron a conducir el programa, por lo que creyó en las palabras de Nino Canún cuando le afirmó que sería una experiencia diferente a la que vivió en ‘Hoy’:

“Llego y Nino Canún me dice que ahí no me va a pasar lo que me pasó en ‘Hoy’, que ahí me van a tratar super bien, que voy a contestar las preguntas que yo quiera; y paso y me sacan una serie de videos que ya después los analicé y son cortos sacados de contexto de cosas que yo había hecho”.

Mencionó que no la dejaron defenderse y simplemente le proyectaron los videos de otras celebridades que la acusaron de malos tratos, además de los mangos que le llevaron tras su polémica con Briggitte, hecho por el que enfrentó al productor: “Nino, me acabas de dar una puñalada por la espalda”.

“Entonces por segunda vez tuve humillación a nivel nacional y me lo aguanté”, admitió.

Televisa le hace “bullying”

Echeverría explotó contra Televisa: “A nivel nacional siguen haciendo bullying indirecto. Mi casa, la que es Televisa, la que tiene los valores de no alimentar el hate, de crear conciencia empatía, respeto, eso pasa”.

Concluyó el tema con una reflexión: “Lo quería comentar porque al final las cosas no tienen significado, tiene significado lo que tú le das y yo decidí no darle importancia a eso”.