Haciendo un balance de una carrera histórica hasta ahora, Michael Bublé presenta con orgullo su nuevo álbum de grandes éxitos, ‘The Best Of Bublé', que llega este 27 de septiembre de 2024 a todas las plataformas digitales.

Para anticipar el lanzamiento, el artista galardonado con múltiples premios Grammy comparte hoy una canción previamente no publicada titulada “Don’t Blame It On Me”. La pista se eleva como un himno característico de Bublé. Palmas, bajo acústico y guitarra brillante marcan el ritmo mientras él bromea, “No me culpes por enamorarme de ti, cualquiera podría ver que no había nada que pudiera hacer”. Con su espíritu enamorado y energía incontrolable, tiene todos los elementos para convertirse en un clásico futuro.

‘The Best Of Bublé' cuenta con 21 temas esenciales de su catálogo. Incluye éxitos icónicos como “Haven’t Met You Yet”, “Feeling Good”, “Sway”,“Everything”, y “It’s A Beautiful Day”. Entre el material no publicado, también se incluye una segunda nueva canción “Quizás, Quizás, Quizás.”

Michael Bublé hace un recorrido por su carrera con ‘The Best Of Bublé' (Foto: Cortesía)

Por otra parte, Bublé se ha unido al poderoso panel de coaches de The Voice, junto a Snoop Dogg, Gwen Stefani y Reba McEntire. La temporada 26 se estrena en septiembre en NBC.

Asimismo, el año pasado, impresionó al llevarse su quinto premio Grammy. En la ceremonia de 2023, su aclamado LP, Higher, ganó el galardón por “Mejor Álbum Vocal de Pop Tradicional”. Hasta la fecha, ha acumulado 12 nominaciones. Con su desfile de éxitos y nuevas joyas no publicadas, ‘The Best Of Bublé' funciona como una amplia visión de la trayectoria musical de Bublé hasta ahora, mientras sugiere que hay mucho más por venir.

Tracklist de ‘The Best Of Bublé’