Sobrino de Ricky Martin demandó a sus padres por manutención

El sobrino de Ricky Martin parece que está empeñado en obtener dinero de sus familiares, así que además de volver a demandar a su tío en Nueva York por abuso sexual, también emprendió otra demanda contra sus padres.

Dennis Yadiel Sánchez Martin acusó al cantante de incesto y abuso sexual, pero dos meses después el caso fue desestimado por carecer de pruebas, motivo por el cual su tío decidió emprender una demanda civil en su contra por 20 millones de dólares por persecución maliciosa, extorsión, abuso del derecho, daños y perjuicios.

En el 2023, el sobrino de Ricky Martin decidió contrademandar por conducta sexual no consensuada cuando tenía 11 años, y volvió a ser desestimada por presentar inconsistencias en sus alegaciones que no sustentaban sus imputaciones.

Dennis Yadiel Sánchez Martin, sobrino de Ricky Martin, quiere sacarles dinero a sus padres

En marzo de 2024, Dennis Yadiel Sánchez Martin intentó realizar una “desestimación sin perjuicio” de su demanda, no obstante, como no tenía abogado, no pudo hacerlo.

El programa puertorriqueño “Lo Sé Todo” del canal de YouTube Wapa-TV, reveló que hace poco el sobrino de Ricky Martin no solo lo volvió a demandar en Nueva York, por supuestamente haber abusado de él en el teatro Marquis de Manhattan en el 2012, sino que además también demandó a sus padres.

Dicho programa compartió el documento de la demanda de Dennis Yadiel Sánchez Martin a sus padres, porque como está desempleado quiere que lo sigan manteniendo, a pesar de tener 23 años de edad.

Al parecer, el joven está teniendo problemas de dinero porque está empeñado en demandar a Ricky Martin, aunque se ha desestimado su caso en varias oportunidades por carecer de pruebas y ser inconsistente en sus declaraciones.