Angélica Vale está cansada del odio en las redes sociales y envía un contundente mensaje

El título honorífico “La Novia de México” ha sido objeto de debate público luego de que Gala Montes fuera nombrada así tras su participación en el reality show ´La Casa de los Famosos’. Tradicionalmente este apodo está asociado a Angélica Vale, lo que ha generado una división de opiniones entre los fans.

“Ya basta de tanta tontería”

Angélica Vale, reconocida actriz y cantante, ha expresado su descontento frente a la negatividad y el acoso que ha enfrentado en las redes sociales. En un reciente mensaje, Vale ha hecho un llamado a la reflexión sobre el impacto del odio en línea, destacando la importancia de la empatía y el respeto en el entorno digital.

La mexicana no pudo evitar pronunciarse y dijo: “A ver… Ya basta de tanta tontería. Nunca he hablado mal de nadie, jamás lo haría, mucho menos demandar a alguien por un título. Lo que importa es el amor del público y se que hay lugar y amor para cada uno que estamos en esta carrera. Aquí no hay mala onda contra nadie”, agregó.

¿Qué dicen los cibernautas?

“Desde que tengo uso de razón Novia de México siempre ha sido Angélica María. No entiendo por qué pelean”.

“No señora usted lo dijo bien clarito usted empezó con en chisme dijo que su mamá era la novia de México y su mamá le decía que a ella no le afectaba”.

“Ahora es víctima??? Chale!!! Tira la piedra y esconde la mano”, son algunos de los mensajes a través de la cuenta oficial de ‘Sale el Sol’.

Su postura destaca cómo personas públicas como ella están expuestas a críticas constantes, lo que puede generar un entorno hostil y dañino. Vale intenta hacer un llamado para controlar la manera de cómo nos expresamos en Internet y los daños que podemos causar en los demás.