Linkin Park remarca su regreso con el estreno de “Heavy Is the Crown”

Linkin Park marca su regreso con el estreno de “Heavy Is the Crown”

Mike Shinoda, Brad Delson, Dave “Phoenix” Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong y Colin Brittain siguen haciendo ruido como parte de su regreso a la industria, esta vez por el estreno de su nuevo tema titulado “Heavy Is The Crown”, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas.

Cabe destacar que la canción será el himno del Campeonato Mundial 2024 de League of Legends, y será la primera colaboración de la banda con Riot Games. El tema se destaca como un himno explosivo apropiado tanto para la competencia multidimensional de League of Legends como para presentarse en festivales de todo el mundo.

Por supuesto, “Heavy Is The Crown” también prepara el camino para el primer álbum de LINKIN PARK desde 2017, FROM ZERO, que se publicará el 15 de noviembre a través de Warner Records.

Linkin Park está en la mitad de su gira de 6 días en arenas From Zero World Tour, con entradas que se agotaron en minutos. Debido a la alta demanda, la banda anunció tres shows adicionales en estadios para 2024 en París, Dallas y São Paulo.

Linkin Park marca su regreso con el estreno de “Heavy Is the Crown” (Foto: James Minchin III)

Cabe destacar que Linkin Park acaba de alcanzar otro hito, excediendo los 54 millones de oyentes mensuales en Spotify y convirtiéndose en “la banda de rock más reproducida en la plataforma” y uno de los “40 artistas más reproducidos a nivel global de la plataforma”. Incursionando en la cultura popular, acaban de estrenar “The Emptiness Machine” en la televisión con una potente interpretación en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

FECHAS PARA FROM ZERO WORLD TOUR 2024