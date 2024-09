Oasis anunciaría serie de conciertos en México

El reencuentro de Oasis ha sido una de las noticias más controversiales dentro de la industria musical, tomando en cuenta que pasaron al rededor de 15 años para que tomaran la decisión de regresar a los escenarios con la gira ‘Live ‘25′.

En medio de la emoción por el anuncio de ‘Live ‘25′, la agrupación dio a conocer que su gira comenzará el 4 de julio de 2025 y estaría programa para terminar el 17 de agosto; no obstante, de inmediato los usuarios reclamaron por no incluir a otros países, entre ellos México, ya que sus fieles fanáticos han demostrado su apoyo desde el inicio de su carrera.

Oasis anunciará conciertos en México

El regreso de Oasis a los escenarios generó conmoción a nivel internacional, pero todo parece indicar que la agrupación tiene más sorpresas preparadas, ya que colocaron publicidad en distintas partes, haciendo evidente que este lunes 30 de septiembre revelarán una noticia importante.

Al respecto de las teorías de los usuarios de redes sociales, Oasis estaría por anunciar las fechas que tendrá por Norteamérica, incluidos México como uno de los destinos que serán testigos del nuevo show de la banda inglesa.

Hasta el momento se desconocen la mayor parte de los detalles; sin embargo, en caso de anunciar las fechas de ‘Live ‘25′ en México, Oasis podría presentarse en algunos de los recintos más importantes de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, considerando algunas de sus presentaciones antes de su separación.

Cabe descartar que la última visita de Oasis a México fue el 26 de noviembre de 2008 a través de su gira ‘Dig Out Your Soul’, en donde interpretaron al rededor de 20 temas con los que hicieron un recorrido por las canciones que marcaron su carrera, además de algunos covers de la agrupación británica The Beatles.