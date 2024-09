Tráiler de la segunda temporada de The Last of Us: fecha de estreno y todo lo que deben saber de la serie

Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie) regresan para la segunda temporada de The Last of Us. Así lo vimos en el primer adelanto de la serie, que como de costumbre, se transmitirá por Max.

Este primer tráiler dejó muchos detalles a la vista, que todo seguidor de la serie que no haya jugado los videojuegos tiene que saber.

En primer lugar, han pasado cinco años de los eventos de la primera temporada. Por lo que el crecimiento y evolución de los personajes será bastante notable, a como los vimos en la entrega anterior, publicada en el 2023.

Como era de esperarse, el virus que afecta a los humanos y los transforma en una especie de monstruos zombies, avanzó y se ha vuelto más peligroso. La cura parece estar en el cuerpo de Ellie y ella no lo sabe, así que esa será una trama a desarrollar en esta nueva entrega.

Entre los nuevos personajes se confirma la presencia de Abigail “Abby” Anderson, alguien fundamental para la trama, que en este caso será interpretada por Kaitlyn Dever.

También vemos a Young Mazino, que realizará el papel de Jesse y también aparece sorpresivamente Jeffrey Wright, quien hará el rol de Isaac.

Hay otro personaje secreto que aparece en este adelanto, pero que no vale la pena mencionar, para no dañar la experiencia de quienes no están al día con el videojuego.

No hay fecha confirmada de estreno, pero The Last of Us II se sabe que llegará en el primer trimestre del 2025.