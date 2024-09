Cristian Castro protagoniza incómodo momento en la televisión argentina

Cristian Castro vivió uno de los momentos más incómodos de su carrera al ser cuestionado por los insultos que le profirió su actual prometida, en un programa en vivo de la televisión argentina.

Susana Giménez, una reconocida conductora en Argentina, fue quien le realizó la entrevista, quien le preguntó por las rupturas que el cantante y Mariela Sánchez tuvieron.

Cristian Castro fue quien hizo mención de los audios que se filtraron de su prometida, ya que su mamá (Verónica Castro) lo llamó por ello y luego le cuestionó a la conductora si los había escuchado, a lo que contestó que sí y recordó cuando su pareja le dijo “gordo sucio”.

La prometida de Cristian Castro se veía muy incómoda, mientras recordaban los insultos que le dedicó cuando se separaron

A pesar de que Mariela Sánchez conservó su sonrisa en todo momento, lo cierto es que se notaba muy incómoda en esa parte de la entrevista, pues Cristian Castro le cuestionó al público si estaba gordo.

“¿Estoy gordo? Claro que no. Qué picante”, inquirió el cantante, creyendo que eso era todo lo que había dicho su prometida de él, entonces, Susana Giménez recordó que sus palabras fueron “gordo sucio”.

El hijo de Verónica Castro abrió la boca, sorprendido por lo que acababa de escuchar, mientras que Mariela Sánchez solo sonreía de manera tensa. Un poco antes, la conductora comentó que entendió la postura de la mujer, pues estaba furiosa con él tras romper su relación.

Sin embargo, muchos consideran que Cristian Castro no escuchó los audios que se filtraron de su prometida o al menos no lo escuchó completo, porque en ese momento fue evidente que no sabía que su pareja llegó a insultarlo de esa forma.