¿Mario Bezares lo impidió? Brenda Bezares revela que estuvo a punto de casarse con un Rey

Aunque Brenda Bezares es reconocida por su sólida relación con Mario Bezares desde hace 33 años, al ser una Reina de Belleza durante su juventud, fue cortejada por figuras importantes de la realeza, pues reveló que incluso un Rey le pidió matrimonio.

En su participación en ‘El minuto que cambió mi destino’, programa conducido por Gustavo Adolfo Infante, Brenda Bezares dio un repaso por su historial amoroso, en el que destacó relaciones sentimentales con políticos, cantantes, y hasta reyes y príncipes; todo esto antes de quedar flechada por Mario Bezares.

Brenda Bezares sobre sus noviazgos antes de Mario Bezares

Durante su conversación con Gustavo Adolfo Infante, Brenda Bezares confesó que fue Silvia Galván que la presentó con Mayito: “Voy a la prueba de peinado para la entrega de mi corona, y me dice: ‘te voy a presentar a alguien, sale en la tele’. Imagínate, yo venía de un certamen internacional, yo tuve novios Reyes y Príncipes, porque así fue”.

Fue ahí donde el conductor la detuvo y la cuestionó respecto a sus declaraciones, de esta manera, Brenda recordó la ocasión en la que el Rey de Nigeria le propuso casarse con él: “Conocí al Rey de Nigeria que me propuso matrimonio, ser su cuarta esposa, un señor de 70 y tantos años”.

Asimismo, admitió haber tenido un romance con un Príncipe: “Y también conocí a un príncipe libanés, con ese sí tuve una relación más o menos como de un año (...) Ellos eran de alguna parte de Líbano y estaban viviendo en Nigeria, entonces yo lo conozco cuando voy a Nigeria”.

“Nos hablábamos, nos carteábamos y todo, pero una relación como tal muy poquito tiempo”, agregó.

También aseguró relacionarse con políticos mexicanos previo a que la gracia de Mario Bezares la cautivara: “Yo me divertía mucho con él, porque estaba acostumbrada a pura gente rígida, seria, políticos, gente que hay que guardar las formas y todo, y yo con él me divertía muchísimo, esa parte relajada estaba padrísima de él y entonces me empezó a llamar la atención”.