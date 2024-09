Paulina Mercado tuvo que ser operada de inmediato por un tumor cancerígeno

En la emisión de esta mañana 30 de septiembre en “Sale el Sol” anunciaron que Paulina Mercado, una de sus presentadoras, sería operada este mismo día debido a un tumor cancerígeno.

Así lo informó Gustavo Adolfo Infante en el programa matutino de Imagen Televisión, donde además compartieron una entrevista que le hicieron antes de ir al hospital.

Cabe recordar que, en el 2022, Paulina Mercado fue operada por un tumor cerebral que resultó ser benigno, lamentablemente, en esta oportunidad, es cancerígeno, por eso debía operarse lo más pronto posible.

¿Cómo se encuentra de salud Paulina Mercado?

“Ya está muy grande, me lo van a quitar por el cuello. Siento que nuestras cicatrices son un mapa de nuestra vida y esta línea me va a recordar para dónde ir y cómo debo de vivir el aquí y el ahora”, fue lo que expresó Paulina Mercado en la entrevista que le realizaron antes de ir al hospital.

La conductora admitió que estaba sumamente asustada por el tumor que encontraron en su garganta y que sus hijos tampoco tomaron bien la noticia.

Paulina Mercado destacó que preparó un discurso y todo para decirle a sus hijos que tendría que someterse a una intervención quirúrgica debido al tumor cancerígeno y que no estuvieran tan nerviosos, tristemente no funcionó.

Asimismo, reveló que tuvo que tomar terapia para poder procesar todo, ya que ni siquiera podía decir la palabra “cáncer”: “Las cosas por algo pasan, y no me preguntó por qué, me preguntó para qué y estoy encontrándole un significado lindo”.

De momento no se conocen más detalles del estado de salud de Paulina Mercado, ya que todavía no se han compartido detalles de su operación.