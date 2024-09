Viralizan de nuevo video de modelo besando a Justin Bieber siendo adolescente y las redes se indignan

Desde que el rapero Sean “Diddy”Combs fue detenido el pasado 16 de septiembre para acusarlo por tráfico y abuso sexual, así como de extorsión, tráfico sexual por la fuerza, fraude o coerción y transporte con fines de prostitución, han sido muchas cosas las que han salido a la luz pública, y una de ellas ha sido cómo su relación con el cantante Justin Bieber, lo habría afectado para siempre.

En unas memorias que supuestamente dejó su exesposa Kim Porter, se reveló que ella habría descubierto algunos videos en los que Diddy, al parecer, pruebas de las violaciones y que entre ellos, había “un cantante famoso, cuando aún era menor de edad”.

Durante el allanamiento a sus residencias en California y Florida, los funcionarios policiales informaron que descubrieron mil botellas de aceite para bebés y lubricantes, que presuntamente usaría paras las fiestas y orgías que hacía a menudo en sus mansiones, donde en una de ellas también encontraron una cama de unos 15 metros. Además, consiguieron drogas y armamento con los seriales adulterados.

Sin embargo, su abogo acotó que no habría que extrañar la cantidad, pues el empresario de 54 años compra al por mayor porque tiene casas grandes. Pero un usuario en redes sociales especuló que podría tratarse de gamma hidroxibutirato (GHB), una droga que se le conoce como se le conoce como ‘éxtasis líquido’.

Justin dijo sentir “violado” en pleno escenario y nadie dijo nada

Para nadie es un secreto que el cantante canadiense ha tenido problemas de salud mental, que incluso lo han llevado a pensar en el suicidio como una salida a ellos, y ahora muchos afirman que pudieran deberse a los presuntos abusos sufridos cuando apenas era un adolescente.

Ahora los internautas vuelven a recordar los videos en los que Bieber fue sexualizado en público mientras era un menor de edad y que incluso el mismo lo dijo, pero en los que nadie se pronunció, quizá por el hecho de ser un varón. Uno de ellos fue el que protagonizó la comediante y exmodelo de Playboy, Jenny McCarthy.

Durante los “American Music Awards”, en el 2012, McCarthy, sorprendió a Bieber al acercarse y besarle el cuello, además de pellizcarle el trasero. Visiblemente sorprendido, el cantante de “Yummy” comentó en el escenario: “Me siento un poco violado ahora mismo”. Para ese momento él tenía 18 años.

Por su parte, en una entrevista posterior a la ceremonia, McCarthy explicó sus intenciones. “Sí que le agarré el trasero cuando subió a recoger el premio. No pude evitarlo, es que el niño es una delicia y tiene un trasero muy pequeñito. Me lo hubiera comido entero si me hubieran dejado”, bromeó en declaraciones publicadas por “Bang Showbiz”, reseñó el portal People.