Selena Gomez ‘enciende’ las redes con sensual baile para su novio pero fans se indignan por esto

La actriz Selena Gómez está feliz viviendo esta etapa de su vida en la que se siente más segura de ella, tras enfrentar los grandes desafíos que le han dejado el lupus, trasplante de riñón y la bipolaridad, sumado a las constantes e hirientes señalamientos por su aspecto físico, producto de las consecuencias de las patologías que padece.

Recientemente, en un evento para mujeres, la también cantante le envió un contundente mensaje a sus detractores, que dejó estupefactos a todos, pero que también le valieron millones de aplausos. “Realmente creo que hay poder en el ser vulnerable y decirle a la gente cuando necesitas ayuda y quieres ayuda. Eso no es vergonzoso. Así que, sí, compartí que no puedo tener hijos. Sí, compartí que tengo trastorno bipolar”, manifestó Gómez.

La artista de 32 años manifestó el año pasado que no podrá concebir hijo porque los tratamientos que toda de por vida para controlar las enfermedades no son compatibles con la gestación y no tomarlos pone en riesgo su vida. Este mes lo ratificó en una entrevista a Vanity Fair y fue muy criticada por esto.

Es por esto que ella le agregó a su mensaje contra los haters: “¡Que se j*dan! Así es mi vida. Así soy yo. Al diablo con cualquiera que te diga que eres una víctima. Para mí, eres una superviviente”.

Un sensual y criticado baile en público para Benny

La noche de este domingo, Selena se desinhibió por completo durante el concierto que ofreció Sabrina Carpenter en el Madison Square Garden, en Nueva York. Ella se disfrutó del show que forma parte de la gira “Short n’ Sweet”. Compartió con un grupo de amigas y con un hombre quien no era su novio, el productor musical Benny Blanco.

Gómez tuvo un atrevido baile en la canción “Espresso” con el actor venezolano Edgar Ramírez, quien interpretó a Gustavo Brun en el más reciente trabajo, la película “Emilia Pérez”. Sin embargo, ella misma dejó ver su lado más salvaje al dedicarle sus sensuales movimientos a su novio en un video que subió a su Instagram y en el que lo etiquetó.

Ella lució un minivestido negro skater de lentejuelas, mangas largas y escote en V profundo, del diseñador Cong Tri. La falda plisada del vestido presenta atrevidos paneles transparentes que dejaron al descubierto su ropa interior. Lo combinó con unas medias panties brillantes y botas blancas. Blanco tampoco se contuvo y le respondió: “No puedo mantener mis manos quietas”.

Muchos la halagaron: “Hermosa, y ese vestido 😍”, “Amo su cabello”, “Se ve muy feliz 😍 y está bellísima”, “Bella, Rica 💰💰 y famosa, que se disfrute la vida sin importar las críticas 👏” y “Me encanta tu energía”. Aunque también, la señalaron por querer sobresalir: “Desesperada por llamar la atención”, ““Se ve que anda hasta la mdr”, “Qué p*d se metió”, “Censuraron cortaron la parte donde se alza el vestido y ya por poco se saca hasta el calzón, desesperada por atención en concierto ajeno”.