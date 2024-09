La Academia llega a su final el domingo; ¿qué canciones interpretarán?

La Academia llegará a su final este domingo 6 de octubre. El show de canto de TV Azteca que tiene 22 años de existencia finalizará luego de 11 semanas de competencias individuales y duetos.

Carlos Girón se convirtió en el primer finalista del programa luego de que Jaime Camil diera a conocer que el joven originario de Nuevo León era el participante con mayor número de votos, por lo que ocupó la silla dorada en el programa.

Por otro lado Jessy Portillo fue el menos votado por el público, por lo que se convirtió en el último expulsado del reality y perdió la oportunidad de ganar los 2.25 millones de pesos y un contrato discográfico.

¿Qué canciones interpretarán en la final?

Los académicos que llegaron a la final del show de canto son: Caro Heredia, Julio Ávila, Brisa Santana, Mario Girón, Edith Evans, Mar Lara e Isaveli Laina y este lunes recibieron de manos del director los últimos temas que interpretarán.

Para la primera ronda de la competencia los alumnos tuvieron la oportunidad de elegir un tema de los que ya habían cantado y que quisieran volver a interpretar.

Caro Heredia, decidió interpretar “En cambio no”, popularizada por Laura Pausini; Julio Ávila eligió el tema ‘Eso y más’ de Joan Sebastian el cual le trajo muy buenas críticas.

Brisa Santana, originaria de Acapulco eligió ‘Manías” de Thalía; mientras que Mario Girón volverá a interpretar ‘Ya lo pasado, pasado’ de José José la cual le trajo muchas loas de los críticos del programa.

Edith Evans, Mar Lara e Isaveli Laina eligieron volver a cantar ‘La misma Gran Señora’, ‘Besos de Ceniza’ y ‘El amor que soñé’ interpretadas por Jenni Rivera, Timbririche y Mariah Carey respectivamente.

Para la última ronde del programa los académicos recibieron:

‘Never Enough’ y ‘Bésame’ para Caro Heredia y Julió Ávila respectivamente.

‘Ese Hombre’ y ‘El triste’ serán cantados por Brisa Santana y Mario Girón respectivamente.

‘Basta Ya’, ‘Total Eclipse of the Heart’ y ‘All by Myself’ serán interpretados por Edith Evans, Mar Lara e Isaveli Laina respectivamente.

El final de La Academia se transmitirá el domingo 6 de octubre a las 20:00 horas a través de Azteca Uno.