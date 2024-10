Wendy Guevara responde a la burla que le hizo Adrián Marcelo al decir que es un hombre

"Me tenías bien mareada": Adrián Marcelo hace sorprendentes revelaciones a Wendy Guevara hasta lograr ponerla nerviosa

Parece ser que Adrián Marcelo ha ido recuperando los ánimos después de haber abandonado “La Casa de los Famosos México 2″ tras enterarse que se había ganado el desprecio de la mayoría del público y quiso hacerle una “broma” a Wendy Guevara.

“Segundo hombre que gana de forma consecutiva”, fue lo que publicó el youtuber regiomontano luego de darse a conocer que Mario Bezares resultó ser el ganador del reality show.

Adrián Marcelo no estuvo presente en la final, pero igual quiso hacer notar su presencia y, desde entonces, los usuarios han estado etiquetando a Wendy Guevara para que le responda.

Wendy Guevara dijo que el chiste de Adrián Marcelo ya lo había contado ella, así que le pidió actualizarse

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Wendy Guevara les pidió a los usuarios que dejaran de etiquetarla en los videos o posts que realizaban con el comentario de Adrián Marcelo.

“Siempre lo he dicho ese chiste ya está bien choteado, hay que actualizar más bebé. Ya no me etiqueten en lo de que dice Adrián que segundo hombre que ganó”, expresó la influencer.

Y agregó: “Yo muy perra dije: ‘Si gana un hombre sería espectacular, porque obvio ya ganó uno con implantes y con diferentes gustos y yo siendo trans’. Desde niño soy chiquillo, soy hombre, pero ahora soy transexual. Ese chiste lo he dicho siempre”.

Por lo tanto, si Adrián Marcelo esperaba molestar a Wendy Guevara para que se enganchara con él con una pelea mediática, parece ser que no le ha funcionado, porque a la primera ganadora de “La Casa de los Famosos México” no le afectó lo que le dijo.