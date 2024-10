Gala Montes revela que Sian Chiong le fue a pedir perdón a su casa, pero lo rechazó

Gala Montes y Sian Chiong ingresaron juntos a ‘La Casa de los Famosos México’, no obstante, la amistad que presumieron al inicio del reality quedó en el pasado, pues la actriz se enteró de todo lo que el cubano hizo y dijo mientras competían por el reconocimiento de los 4 millones de pesos.

Sian Chiong fue una de las celebridades que más dañó su reputación dentro de LCDLFM, pues sus acciones lo llevaron a ser uno de los menos queridos por la audiencia; caso contrario al de Gala Montes, quien se retiró del reality con el tercer lugar y el cariño de todo México.

Gala Montes reacciona a las acciones de Sian Chiong dentro de La Casa

El cubano fue señalado por acosar a sus compañeras, por escupir a la comida, y por revelar secretos de Gala a Adrián Marcelo. Aunque la también cantante no se percató de esto mientras estaban dentro, cuando finalizó el programa, su hermana le reveló todo lo sucedido.

“Con eso no basta, no puedes andar pidiendo perdón”, sentenció la integrante de Team Mar. “Yo la verdad lo adoraba, pero mi hermana me contó algunas cosas”.

Asimismo, admitió que la Beba expuso a Sian, por lo que se enteró lo que habló de su físico y que escupió en su comida: “Me siento decepcionada, porque él decía ser mi amigo. Me puedes llamar loca, me puedes decir lo que tú quieras, pero hablar del físico de las personas, eso no señores, eso es de la época isabelina, criticar cuerpos ajenos no está bien”.

Para concluir con el tema, reveló que el actor fue hasta su casa para pedirle perdón, pero no se lo concedió: “Y la verdad sí estoy molesta, creo que cada quien tiene lo que se merece, no basta con pedir perdón, me fue a pedir perdón a la casa, yo le dije todos cometemos errores, es un hecho, pero no tan cabr…”