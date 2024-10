Valeria Canavatti prepara presentación en CDMX y alista EP

En los últimos años, algunos artistas mexicanos lograron posicionarse entre los más escuchados en todo el mundo y si bien la mayoría de temas pertenecen al regional, México también cuenta con grandes cantantes que no se relacionan tanto al regional, mismos que son apoyados por miles de seguidores.

Valeria Canavati es una joven mexicana que, en las últimas semanas, se ha convertido en una de las mujeres más escuchadas en todo el país. Sí, la intérprete realizó un tema de empoderamiento femenino que ya suma miles de reproducciones en diversas plataformas y redes sociales; mismas donde las internautas crean contenido para demostrar que la fuerza entre mujeres es mucho más fuerte de lo que parece.

En entrevista con Publimetro, Valeria también habló sobre su participación en el festival Hera, en el que se vivió, según sus palabras, algo muy mágico por ser una organización para mujeres. Además, fue la primer vez que la cantante se presentaba en la capital de país. Ahora, Canavatti se alista para una segunda fecha el próximo 3 de octubre en Supremo.

Asimismo, reveló que está trabajando en un EP “el siguiente año, como por mayo, creo que vamos a tener el EP”, dijo la cantante. Valeria confesó que sería muy fácil agarrar las canciones que ya sacó y juntarlas para crear un EP o disco, sin embargo ella quiere transmitir algo diferente: “para mí el hacer un EP, o el hacer un álbum, es más conceptual. Es poder hacer un proyecto, poder sacarlo y decir ‘esta es mi historia, es lo que quiero comunicar, así lo quiero comunicar y así quiero que se vea’”.

‘Aesthetic’, el próximo lanzamiento de Valeria Canavatti

Si bien la artista confesó que sus fans podrán escuchar el EP completo en 2025, Valeria reveló que se viene nueva música para el mes de octubre, tema que se llamará ‘Aesthetic’: “Es un nombre que viene de moda. Muchas de las personas que me empezaron a escuchar, me conocieron por ‘Balenciaga’ que es un tema que saqué en enero de este año y esa canción me recuerda mucho a esa línea estética”.

El próximo ‘hit’ tendrá “un sonido industrial; esos sonidos puros que, la verdad, se han hecho muy particulares que define mi música. Entonces ese sencillo sale el 9 de octubre”. Al ser cuestionada sobre un video, la intérprete expresó que ‘no dará el pastel a la mitad’ y obviamente podrá ser posible ver un videoclip: “me tocó dirigirlo y ser la directora creativa detrás de él. Entonces es muy divertido ver mi visión convertirse en realidad y no solo sobre la canción, sino también de la estética visualmente”, finalizó.