‘La Casa de los Famosos México’ ha terminado con las transmisiones de su segunda temporada, no obstante, los fanáticos del programa siguen hablando sobre algunas controversias que surgieron, como por ejemplo sobre el supuesto romance que comenzó entre Karime Pindter y Gala Montes.

Los integrantes del equipo mar lograron llegar a la final unidos como parte de la conexión que generaron con el público, mismo que ha externado sus dudas sobre algunos aspectos de su relación, en especial con Gala y Karime, la cual habló abiertamente sobre el romance que podría desarrollarse.

La Casa de los Famosos México

Karime rompe el silencio sobre sus sentimientos por Gala Montes

En medio de los rumores que han surgido sobre el futuro del vínculo entre las famosas, Karime respondió a los cuestionamientos sobre las expectativas que tienen sus fanáticos por su relación con Gala Montes.

“Gala es un bombazo, el amor con Gala es real. ¿Cuál marketing? Yo salí y no me imaginaba que estaban en esos videos del shipeo. O sea, Gala es súper atractiva, hay mucha química entre las dos, pero era como que nos llevábamos normal. Nunca me lo imaginé”, dijo.

Pese a que la exintegrante de ‘Acapulco Shore’ aseguró que existe química entre ambas, espera que la situación fluya de manera natural, con el objetivo de no perjudicar el vínculo que han construido.

“Queremos que si fluye, fluya en serio. No andarnos con cuentos”, comentó.

Gala Montes, Briggitte Bozzo y Karime Pindter Imágenes recuperadas de 'La Casa de los Famosos México'

Finalmente, ante las críticas que surgieron de algunos usuarios por asegurar que estaban tomando provecho de la situación y de la comunidad, Karime aseguró que todo ha sido de forma orgánica.

“Yo soy legendaria. Desde Acapulco Shore, a mí me han visto hecho y deshecho, y soy la que más festeja la bisexualidad. Yo no sabía, pero me voy enterando de que Gala tuvo ahí unas salidas antes de entrar, y pues no es como que tengamos una relación; se está dando de manera muy orgánica”, añadió.