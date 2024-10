20 Años del Festival de Cine de Monterrey: Balance y perspectivas futuras

El Festival de Cine de Monterrey celebró su 20ª edición con una semana llena de proyecciones, encuentros y nuevos programas dedicados a la creación cinematográfica. Cineastas de todo el mundo compartieron sus proyectos, destacando la importancia de los festivales en el avance del cine.

Diana Cobos, gerente del Festival Internacional de Cine de Monterrey, hace un recuento de lo que fue el festival y las oportunidades que va para la siguiente edición.

Una escena de la película Mi pecho está lleno de centellas. (Cortesía)

¿Qué fue lo que se vivió en esta semana del festival de cine?

— Estamos felices de estos siete días, de haber recibido a cineastas de todo el mundo, del norte del país, de todo México, de Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica para disfrutar de largometrajes, cortometrajes y una nutrida sección de industria donde estrenamos dos programas muy importantes el Working progress y los Pro Meetings.

¿Qué balance haces de estos siete días?

— Me quedo con que con lo importante que es no solo ver cine sino hacer cine y el rol importante que tenemos los festivales en esa parte, en exhibir los proyectos, en ayudarles a continuar avanzando en su proceso de creación, en cualquiera que este sea, el desarrollo, la postproducción o la exhibición, así que me quedo con ese sabor y con el gusto de nuestros invitados que nunca habían venido o los que vinieron a Monterrey por segunda o tercera vez, ver cómo se enamoraron de nuestra ciudad y cómo vieron y reconocieron el potencial que Monterrey tiene, me quedo con nuestro público haciendo preguntas en las salas y disfrutando del cine.

Diana Cobos hizo un balance positivo del festival. (Publimetro/Diego Reyes)

¿De todas las que películas que viste cuáles recomiendas a nuestros lectores?

— Me encantaría recomendarles. las películas ganadoras de la competencia mexicana: Monstruo de Xibalbá en la categoría de ficción y Mi Pecho está lleno de Centellas en la categoría de documental.

¿Qué aprendizajes te llevas de este festival?

— Muchos aprendizajes, creo que el principal tiene que ver con llegarle a la audiencia, encontrar películas que sean del gusto de la audiencia creo que eso es un reto que nos que nos llevamos en el sentido de que pudimos identificar qué tipo de historias le gustan, y no sé, todavía estoy como asimilando el festival, pero nos iremos por ahí y ya iremos aterrizando y viendo un poquito más que otros aprendizajes tenemos por ahí.

Escena de la película Monstruo de Xilbabá (Cortesía)

¿Algunas ideas que estés pensando para la próxima edición?

—Un objetivo que tenemos desde que yo inicié en el festival en enero era organizar esta edición, pero tenemos muy claro que queremos mantener vivo el festival a lo largo del año entonces ya traemos algunas acciones que estaremos realizando entre esta edición 20 y la 21 para buscar mantenernos cerca de la audiencia y este espíritu de generar industria, ya sea de manera formativa o con diferentes programas que estaremos anunciando pronto.

Eso es lo que viene, el Festival de Cine de Monterrey con actividades extemporáneas que ya les estaremos comentando y seguramente robustecer nuestra sección de industria.

¿Hay algún plan o acciones para alcanzar la descentralización de hacer cine?

— Creo que justamente la acción es a través de nuestra programación, de exhibición o de Industria, el tipo de proyectos que estamos buscando, que estamos seleccionando, los proyectos que están ganando en nuestro festival porque estamos buscando impulsar y desarrollar el talento local por lo que seguramente vamos a estar viendo algunas actividades de formación para el desarrollo de la industria.