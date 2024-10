Andrea Legarreta aparece en ‘Netas Divinas’ y aviva rumores de ser reemplazo de Paola Rojas

El programa de ‘Netas Divinas’ ha atravesado por algunos cambios importantes en las últimas semanas, especialmente por la salida de una de las conductoras más reconocidas, Paola Rojas, lo cual dejó como resultado un sinfín de dudas entre el público sobre el futuro del resto del elenco.

En medio de los rumores que han surgido, Andrea Legarreta apareció en compañía del elenco de ‘Netas Divinas’, por lo cual los seguidores del programa comienzan a especular sobre la posible llegada de la conductora de ‘Hoy’ al programa de Unicable.

Andrea Legarreta Instagram: @andrealegarreta (Instagram: @andrealegarreta)

¿Andrea Legarreta será la nueva conductora de ‘Netas Divinas’?

Fue durante el último programa de ‘Netas Divinas’ en donde Andrea Legarreta sorprendió a los televidentes al aparecer junto al resto de las conductoras, mismas con las que compartió diversas experiencias como parte de la temática de la transmisión.

Pese a que la conductora de ‘Hoy’ solo habría sido una invitada especial, los usuarios de redes sociales hicieron evidente su disgusto en caso de que la producción considere integrarla al programa, tomando en cuenta la repentina salida de Paola Rojas.

“Sé que nuestra opinión no sería tomada en cuenta, pero no deberían saturar los programas con los mismos rostros. Hay más personalidad a quienes deberían darles una oportunidad para desarrollarse. No se trata de algo personal con la Sra. Legarreta, ella es una profesional en todos los sentidos; se trata de darle un respiro a la audiencia, de los mismos rostros”, comentó una seguidora de la cuenta de Netas Divinas en Instagram.

Andrea Legarreta ha destacado como una de las conductoras más populares de la televisión mexicana, demostrando su versatilidad a través de las producciones en las formó parte; no obstante, todo parece indicar que los televidentes desean un cambio en algunos proyectos, especialmente en el elenco, con el objetivo de que puedan presentar a nuevos talentos.