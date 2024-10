Briggitte Bozzo le responde a Mariana Echeverría: “Sus actitudes no fueron editadas”

En un reciente encuentro con la prensa, Briggitte Bozzo fue cuestionada por las actitudes que tuvo Mariana Echeverría dentro de “La Casa de los Famosos México 2″ y el posterior linchamiento mediático que recibió al salir, el que considera injusto porque, según ella, todo fue editado para hacerla quedar mal.

A raíz de los comentarios que compartió la actriz y conductora hace días, debido al estreno del episodio “Lady Mango” en “La Rosa de Guadalupe”, los reporteros quisieron saber lo que pensaba la quinta finalista al respecto.

“Fue chiste, ¿no? Ella no quería tomar las cosas personales, pero se las terminó tomando, entonces… muy problema de ella. Se atacó. No creo que sus actitudes hayan sido (editadas) y muchas cosas de las que hizo y cómo actuó no creo que haya sido editado, cada quien sacó la careta que tenía que sacar”, opinó Briggitte Bozzo.

Briggitte Bozzo reveló que el cuarto tierra ahora quiere que el team mar los ayude a limpiar su imagen

Tomando en cuenta que Briggitte Bozzo salió antes de la final que se llevó a cabo el domingo 29 de septiembre, ha tenido tiempo de ver varios videos de sus excompañeros en “La Casa de los Famosos México 2″.

En este sentido, compartió que se siente muy decepcionada del comportamiento que tuvieron Sian Chiong, Agustín Fernández y Ricardo Peralta, pues pensaba que con ellos sí logró conectar y que no eran tan malos.

“Sian, Agustín, Ricardo, que fueron las personas con las que más sentía una amistad, me decepcionaron mucho honestamente y todo lo que dijeron aquí afuera y luego quieren que los hagamos quedar bien, pero pues no se puede”, sentenció Briggitte Bozzo.