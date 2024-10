Camila Fernández sana su corazón roto

Camila Fernández sigue con pie firme en la música, y poco a poco se ha convertido en una de las referentes femeninas del regional mexicano. La joven heredó el talento de su padre, Alejandro Fernández, y de su abuelo, Vicente Fernández, pero ahora busca labrar su propio camino demostrando su talento, sensibilidad y capacidad interpretativa.

Camila Fernández presenta su nuevo sencillo, un tema de despecho y empoderamiento titulado Se cancela la llorada

Ahora, como parte de su etapa en la cual se autodenomina La Fernández, Camila estrena Se cancela la llorada, una canción con la cual se siente bastante cómoda. “Es un tema de despecho total, justo todo el álbum es de despecho, pero esta canción lo es aún más. A mis amigas les encanta este tipo de canciones y mi hermana en este momento también está despechada, así que es para todas aquellas que están pasando por eso y la quieran cantar a todo pulmón”, explicó la intérprete en entrevista con Publimetro.

Si bien el nuevo sencillo de Camila es de desamor, también tiene un toque de empoderamiento en la letra, con frases como “si me falló es bronca de él, si voy a tomar pero no para sufrir, para pasármela bien”, entre otras. “Eso es muy interesante, porque pinta a una mujer súper fuerte que dice, ‘no necesito a este hombre, que según él me viene a sumar, pero para nada, me está restando’. Se cancela la llorada enfatiza que como mujeres podemos hacer lo que se nos dé la gana, nadie nos gobierna y el primero que me lo haga, que se vaya. Es una canción que empodera y nos hace más fuertes, hay muchas mujeres todavía hay mujeres que necesitan escuchar esta canción”, recalcó.

En el video del este nuevo sencillo, se esconde una anécdota muy personal de la mamá de Camila, América Guinart. “Sí me metí un poquito más en el concepto, porque todos coincidimos en que queríamos algo significativo para mí. La chica que sale en el video, la que se está casando y luego se divorcia, trae algunos accesorios de perlas, las cuales significan las lágrimas que vas a derramar en tu matrimonio. Me acuerdo que cuando me casé, mi mamá me dijo, ‘que nada tenga perlas porque significan lágrimas’, y es que ella se casó con un vestido que estaba lleno de perlas blancas, está chistoso porque es algo muy íntimo, que, tiene que ver mucho en el video”, contó Fernández.

Camila Fernández le canta al despecho

Camila está orgullosa de su trabajo y de lo que está consiguiendo en esta etapa de La Fernández, “estoy muy feliz con la respuesta. La gente grita y canta durante todo el concierto. Me encanta conectar con cada sentimiento que tienen todas las canciones que hemos sacado, pero estas canciones donde hablamos de despecho, me encantan, porque me hacen conectar más con el público, sobre todo con las mujeres. La Fernández, tiene un gran significado, todo el mundo está acostumbrado a los Fernández, al hombre vestido de charro, y ahora pues soy yo la que sale vestida de charra, la primer mujer de mi familia cantando mariachi, y siento que eso tiene mucha fuerza”.

¿Cuándo se estrena la nueva canción de Camila Fernández?

Se cancela la llorada se estrena es jueves 3 de octubre a las 18:00 horas en plataformas digitales.

Tour La Fernández

2024

10 de octubre, Guadalajara, Fiestas de Octubre

13 de octubre, San Antonio, EU

27 de octubre, Houston, EU

07 y 08 de diciembre, Los Ángeles, EU

2025

07 de marzo, CDMX, MX

08 de febrero, Querétaro